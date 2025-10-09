EN
Общество

Москвичи испугались «нашествия» летучих мышей

20:17 | Обновлено: 20:18

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала москвичей не бояться летучих мышей и не причинять им вред. Поводом стали участившиеся сообщения о «нашествии» рукокрылых. Жители столицы жалуются, что мыши все чаще залетают в квартиры.

По словам Акуловой, в конце лета-начале осени у летучих мышей начинается период миграции и поиска мест для зимовки, поэтому они чаще попадают в жилые дома. «Эти зверьки совершенно не агрессивны, не нападают на людей и не являются основными переносчиками бешенства. За 50 лет наблюдений в европейской части России не зафиксировано ни одного случая заражения человека», — пояснила Акулова в своем телеграм-канале.

Еноты захватили Европу
Еноты захватили Европу
Они врываются в дома, напиваются и буянят на улицах. Их отстреливают тысячами и готовят из них фрикадельки, но это все равно не помогает
Мир6 минут чтения

Директор напомнила, что все виды летучих мышей занесены в Красную книгу, и уничтожать их запрещено законом. Кроме того, они приносят пользу городу, снижая численность комаров и вредных насекомых.

Если животное залетело в квартиру, специалисты советуют не трогать его голыми руками, а предварительно надеть перчатки. Затем мышь рекомендуется посадить в коробку и связаться с Центром реабилитации рукокрылых Московского зоопарка.

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что случаи появления летучих мышей в домах участились вдвое по сравнению с прошлым годом. Только в центральной части России с начала лета зафиксировано более двухсот таких инцидентов — в том числе в Московской, Калужской и Тверской областях. Эксперты объясняют это прохладным летом и вырубкой лесов, из-за нехватки укрытий животные ищут тепло в домах.

Иногда эти визиты вызывают панику. Так, в сентябре россиянка обнаружила за шторой в квартире летучую мышь, после чего у нее началась нетипичная аллергическая реакция. 

