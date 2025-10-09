EN
Общество

Студентка решила довести количество половых партнеров до 2000 к Новому году

2 минуты чтения 11:58 | Обновлено: 15:32

Трансгендерная модель Джолин Доусон заявила о намерении довести число своих сексуальных партнеров до двух тысяч к Новому году. На данный момент, по ее словам, она уже переспала уже с 1832 мужчинами, пишет британский таблоид The Sun.

29-летняя Доусон рассказала, что занимается сексом с четырьмя партнерами ежедневно и ведет учет своих сексуальных побед в документе Word. По ее словам, секс для нее это способ расслабиться после учебы в университете и создания контента для своих соцсетей, в которых только на ее инстаграм подписано 16 тысяч человек.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

По ее словам, день она обычно проводит в университете, спортзале и с друзьями, а сексом занимается вечером перед сном. Ее сексуальными партнерами становятся как друзья и знакомые, с которыми она занималась сексом раньше, так и новые мужчины.

«Большинство мужчин не выдерживают долго, поэтому секс обычно занимает у меня всего час в день», — говорит Доусон. Она пояснила, что ежедневно занимается сексом с несколькими партнерами, чтобы побороть скуку, кроме того, ей нравится делать то, что у нее «хорошо получается».

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

Доусон также рассказала, что стала значительно больше заниматься сексом, начиная с 21 года. Она подчеркнула, что «не рассчитывает на мужское одобрение», а просто любит острые ощущения от того, что ее хотят множество мужчин.

По словам Доусон, она считает свое тело «произведением искусства», которым ей нравится делиться. В то же время у нее достаточно высокие требования к сексуальным партнерам. «Мне нравятся накачанные парни — им нужно быть в хорошей форме, чтобы не отставать от меня. Я слежу за своей внешностью и ожидаю того же от партнера», — пояснила она, добавив, что «чем они богаче, тем лучше». Студентка призналась, что не общается с мужчинами, «зарабатывающими меньше шестизначных сумм».

