Украинский депутат рассказал об отказе Зеленского встречаться с «деструктивными дебилами» из собственной партии

Президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с депутатами Верховной Рады от поддерживающей его партии «Слуга народа». Об этом в собственном телеграм-канале сообщил украинский депутат, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

«Деструктивные дебилы! Зачем с ними видеться?» — так, по словам Гончаренко, обосновал свой отказ президент Украины.

Депутат отметил, что эта фраза вызвала бурное обсуждение среди членов партии «Слуга народа». «Все разочарованы и не понимают, как так получилось», — написал он.

В середине сентября украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили о встрече Зеленского с депутатами от партии «Слуга народа», в ходе которой он рассказал о «тяжелых решениях», которые, возможно, придется принять в случае серьезного ухудшения ситуации на фронте.

По словам неназванных собеседников украинских журналистов, присутствовавших на встрече, речь шла не о возможных территориальных уступках России ради заключения мирного соглашения, а о продолжении войны и расширении мобилизации.

«Президент четко дал понять, что на уступки России ни по территориями, ни по языку он не пойдет, война, по его мнению, развивается по более-менее приемлемому в нынешних условиях сценарию. Если ВСУ не дадут россиянам добиться успеха, то Путину придется согласиться на допустимые для Украины условия завершения войны – такой был основной смысл сказанного», — заявил один из источников.

В частности, как сообщалось, Зеленский говорил о возможном снижении возрастного порога мобилизации с нынешних 25 лет до 23 или даже 18. Еще одним вариантом ужесточения мобилизации, в ходе встречи назывался пересмотр условий «бронирования» от нее, который лишит такой «брони» сотни тысяч украинских мужчин.