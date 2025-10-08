EN
СМИ: Россия скопировала ключевой военный элемент НАТО и успешно модернизировалась

2 минуты чтения 18:10 | Обновлено: 18:59

Россия извлекла уроки из собственных неудач и адаптировала свою стратегию и подход к ведению войны. Результатом работы над ошибками стало создание экосистемы, которая позволит Москве готовиться к новым конфликтам после завершения войны в Украине, пишет старший научный сотрудник программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Дара Массикот в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

По ее словам, в 2022 году Россия запустила системную работу по анализу своего боевого опыта и извлечению уроков на всех уровнях вооруженных сил. Уже к началу 2023 года Москва «втихую» выстроила сложную экосистему обучения, в которую входят оборонные предприятия, университеты и военнослужащие всех уровней.

Так, одним из ключевых изменений стало внедрение принципа «mission command» — системы командования, широко используемой в странах НАТО, которая предоставляет младшим офицерам командовать малыми подразделениями и самостоятельно планировать операции. Для российской армии, которая традиционно строится на строгом подчинении, это серьезный сдвиг, подчеркивает Массикот.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

Отмечается, что результатом перестройки стали новые тактики на поле боя и более совершенное вооружение. Москва разработала новые методы применения дронов, превратив прежнюю слабость в значительное преимущество, а также создала более современные ракеты и более надежные и эффективные системы защиты для бронетехники, говорится в публикации.

По мнению Массикот, благодаря этим изменениям российская армия постепенно превращается в силу, способную не только адаптироваться в ходе нынешней войны, но и готовиться к будущим высокотехнологичным конфликтам. Она утверждает, что Украина, вероятно, столкнется с еще более разрушительными последствиями в ближайшие месяцы.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

«Ей предстоит отражать более быстрые и массовые атаки российских беспилотников, что приведет к новым жертвам среди мирного населения, ударам по городам и критически важной инфраструктуре. Еще больше российских ракет будет прорываться сквозь украинскую систему ПВО. Десятикилометровая зона перед линией фронта, и без того крайне опасная, станет еще более смертоносной и труднопроходимой», — считает Массикот. 

Хотя эти изменения вряд ли обеспечат России решительный прорыв, они позволят Москве продолжать медленно завоевывать земли, рассчитывая на то, что НАТО устанет от этой войны, говорится в статье.

