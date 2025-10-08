Заработавший состояние на книгах писатель рассказал о правилах счастливой жизни без денег

Американский писатель и финансовый обозреватель Морган Хаузел, автор бестселлера «Психология денег», поделился своими мыслями о том, как быть счастливым, не имея большого дохода. Его колонка опубликована на CNBC.

По мнению Хаузела, чьи книги были переведены на десятки языков мира и распроданы миллионными тиражами, счастье не связано с количеством денег. Оно определяется умением довольствоваться тем, что уже есть. Писатель приводит пять принципов, которые, по его словам, позволяют чувствовать себя богатым независимо от уровня дохода.

Первый из них — умение находить красоту в обыденном. Хаузел ссылается на писателя Марселя Пруста, который советовал в своих эссе ценить повседневные вещи, как французский живописец Жан-Батист Шарден ценил простые сцены из жизни. Второе правило сводится к тому, что самые счастливые люди — не самые богатые, а самые довольные. В пример писатель приводит бабушку своей жены, прожившую тридцать лет на скромное пособие, но, по его словам, «совершенно счастливую» в своем маленьком саду и с библиотечными книгами.

Третий принцип Хаузела заключается в том, что постоянное желание чего-то большего лишает человека способности радоваться настоящему. «Чем раньше вы сможете сказать себе “этого достаточно”, тем скорее поймете, что богаты уже сейчас», — пишет он.

Четвертое правило писатель сформулировал так: «низкие ожидания создают психологическое богатство». По его мнению, именно заниженные ожидания дают чувство удовлетворения, которого не хватает многим миллиардерам. И наконец, Хаузел утверждает, что счастье — это разница между ожиданиями и обстоятельствами. Человек, у которого есть все, но он хочет еще больше, чувствует себя беднее того, кто довольствуется малым, поясняет финансовый обозреватель.

Хаузел подчеркивает, что не призывает отказываться от материальных благ и жить в аскезе. Он уверен, что можно иметь большой дом, дорогую машину, регулярно путешествовать и при этом ценить все, что есть, и не желать большего. Главная задача, по его мнению, научиться ощущать полноту жизни независимо от уровня достатка.