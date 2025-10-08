EN
СМИ рассказали о планирующих вернуться на оккупированные Россией территории украинцах

2 минуты чтения 07:42

Трудности с получением компенсаций за разрушенное жилье и нехватка жилого фонда могут подтолкнуть украинцев возвращаться на оккупированные Россией территории в надежде продать свое имущество, пишет Politico со ссылкой на волонтеров, депутатов и мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

Источники рассказали журналистам, что сегодня украинцы могут получить компенсацию только после оценки повреждений имущества со стороны специальной комиссии, которая должна посетить место разрушений. Жители ныне оккупированных Россией территорий добились права на получение помощи государства без предъявления фото с доказательствами разрушений только в прошлом месяце.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

Около 30% жителей Мариуполя, находящегося в российской оккупации с 2022 года, вернулись в город после окончания в нем боевых действий, заявлял мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Украинский чиновник рассказал, что главной причиной этого стала нехватка жилья в других городах Украины.

Люди также возвращаются в контролируемый Москвой город из-за надежды продать свое имущество, рассказал журналистам депутат городского совета Мариуполя в изгнании Максим Бородин. Он отметил, что одного приезда в город мало — для продажи квартиры потребуется получить российский паспорт.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

Журналисты также рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются украинские власти при расселении беженцев в пунктах временного размещения и при восстановлении жилья вдалеке от линии фронта. Например, в Киеве, в котором с 2022 года были повреждены более 2,3 тысячи жилых домов, власти планируют восстановить лишь 52.

Всего же, как утверждается в материале, на территории Украины зарегистрировано более 4,5 миллионов беженцев. При этом сотни людей продолжают эвакуироваться из зон боевых действий каждый день. Politico отмечает, что Киев выделяет миллионы евро на решение этой проблемы, а также пытается строить новые жилые комплексы для беженцев. Однако помогающие согражданам волонтеры жалуются, что из-за прибытия новых людей им не удается разместить всех желающих в пунктах временного размещения — беженцев селят в палатках.

