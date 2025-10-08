Женщина перешла на питание одними фруктами и умерла

27-летняя британка Каролина Кшижак умерла после нескольких лет, проведенных на строгой фруктовой диете. Это произошло на Бали, куда она приехала отдохнуть, сообщает таблоид The Mirror.

По информации издания, девушка начала есть исключительно сырые фрукты в 19 лет, когда увлеклась идеей «чистого питания» и веганством. Ее здоровье за эти годы резко ухудшилось — она теряла вес, жаловалась на ломкие желтые ногти и гниющие зубы.

Сообщается, что во время поездки на Бали, незадолго до своей смерти, Кшижак весила примерно 27 килограммов. Сотрудники курорта на острове рассказали, что девушка выглядела истощенной и едва могла передвигаться. Администраторам даже приходилось периодически поддерживать ее. Спустя три дня после заселения в отель тело Каролины нашли в ее номере.

Журналисты нашли пост, который девушка оставила несколько лет назад в фейбук-группе, посвященной сыроедению. В нем Каролина Кшижак рассказывала о разрушении ногтей и просила совета, предполагая, что причиной могут быть паразиты или грибковая инфекция. По словам знакомых погибшей, у нее также диагностировали остеопороз и дефицит альбумина, из-за чего у девушки сильно опухали ноги.

Однако, несмотря на тяжелое состояние, Каролина продолжала считать фруктовую диету оптимальным выбором, отмечает The Mirror. Она писала, что веганство «открыло ей глаза» и что она «благодарна» за этот опыт. По мнению друзей, девушка нуждалась в медицинской и психологической помощи, но сообщество сыроедов часто лишь подтверждало ее убеждения.

Перед смертью Кшижак обращалась за консультациями к специалистам по здоровому питанию, но настаивала, что любое лечение должно оставаться в рамках строгой сырой веганской диеты, говорится в публикации.

В прошлом году в России блогера-сыроеда приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью новорожденного сына. По данным следствия, мужчина не кормил ребенка и обливал его холодной водой. В результате этих действий мальчик умер.