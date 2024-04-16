Блогера-сыроеда признали виновным в смерти собственного ребенка от истощения

В Краснодарском крае суд приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого к восьми годам колонии, а также штрафу в 100 тысяч рублей. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК), передает агентство РИА «Новости».

Новорожденный сын Лютого, которому на тот момент не было и месяца, умер в марте 2023 года. Мать ребенка Оксана Миронова родила его дома. После этого, как утверждало обвинение, Лютый забрал младенца и не кормил его, а также обливал его холодной водой. Когда ребенку стало плохо от голода, родители вызвали врачей, но те не смогли спасти жизнь мальчика.

В сентябре 2023 года суд приговорил Миронову к двум годам исправительных работ за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В суде Лютый отрицал все обвинения, утверждая, что не обливал ребенка водой и не запрещал матери кормить его. По его словам, ребенок умер из-за врожденной дистрофии, так как он родился недоношенным. Он также пояснил, что до последнего момента не обращался к врачам, потому что «у ребенка все было хорошо, он был активным и у него блестели глаза». По мнению Лютого, виновата в смерти младенца его мать.

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