СМИ сообщили о «точном» концерте Канье Уэста и тут же опровергли его

В российских телеграм-каналах появились сообщения о запланированном в Москве концерте популярного американского рэпера Канье Уэста, выступающего под псевдонимом Ye. Однако вскоре там же было опубликовано опровержение этой информации.

Так, телеграм-канал Shot без указания источников сообщил, что концерт Уэста запланирован на 8 декабря на стадионе Лужники. По его данным, выступление займет полтора часа, а его зрителями смогут стать 45 тысяч человек.

Издание утверждало, что соответствующий договор на сумму в 100 миллионов рублей был заключен в середине сентября. При этом Уэст якобы уже получил задаток в размере 50% от гонорара.

Она создала таблетку, изменившую мир Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт Мир 15 минут чтения

В свою очередь, телеграм-канал Mash спустя полчаса опроверг сообщение Shot, сообщив, что источником новости о приезде знаменитого рэпера стал «фейковый договор», который неизвестные в течение всего дня рассылают в различные СМИ.

«Очевидны признаки фотошопов, ООО «Промо Арена» не существует, Джон Вэкслер не является членом команды Копатыча. И самое главное — имя Канье Уэста. Который не Kanye West, а Ye», — поясняет телеграмм-канал, публикуя скриншот документа.

При этом Mash утверждает, что возможности выступить в России у Ye в принципе нет из-за его недавних нацистских высказываний в соцсетях и фотографий в одежде со свастикой.

Крутое пике Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве Экономика 31 минута чтения

В июне 2024 года российские СМИ уже сообщали о якобы планирующемся в Москве концерте Ye. Тогда рэпер действительно прилетал в столицу, однако, как выяснилось позже, не ради концерта, а чтобы посетить празднование дня рождения работающего с ним российского дизайнера Гоши Рубчинского.