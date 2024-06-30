Канье Уэст приехал в Москву

Американский рэпер Канье Уэст, официально сменивший имя на Йе в 2021 году, приехал в Москву. Об этом сообщила в телеграм-канале продюсер Яна Рудковская.

«Канье Уэст уже в Москве! Это — супер-новость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в Лужниках в будущем!» — написала Рудковская.

Журнал «Москвичка» опубликовал видео, где, как утверждается, рэпер идет по подземному переходу у «Охотного ряда». В публикации говорится, что самолет, на котором прилетел Канье Уэст, приземлился 29 июня в столичном аэропорту «Внуково-3».

По информации журнала, рэпер прилетел в российскую столицу из-за дня рождения Гоши Рубчинского — главного дизайнера бренда исполнителя Yeezy. Накануне, как пишет «Москвичка», Рубчинский праздновал 40-летний юбилей. «Отмечали в ресторане “Белуга”, где компания угощалась черной икрой, водкой и вкусностями русской кухни. Канье как большой ценитель нашей культуры остался в восторге», — говорится в публикации.

Телеграм-канал Mash 8 мая утверждал, что рэпер даст концерт в Москве. Утверждалось, что он выступит в российской столице 8 июня, однако эта информация не подтвердилась.

В связи с нынешним визитом Уэста в Москву также ходили слухи, что рэпер может дать концерт. В информационном центре «Лужников» заявили, что эти сообщения — фейковые.

Тем временем на «Авито» стали появляться сообщения о продаже билетов на якобы концерт Канье Уэста. Так, один из продавцов утверждал в разговоре с РИА Новости, что выступление будет в клубе «1930» 5 июля. Он указал цену в 850 рублей. Позже объявление удалили, а продавца — заблокировали. RT пишет, что мошенники продавали билеты на якобы концерт, указав стоимость от 3,5 тысячи до 12 тысяч рублей. Впоследствии их тоже удалили.

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