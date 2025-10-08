«Бедная Саша» из фильма Кеосаяна рассказала о жизни в Люксембурге

Россиянка Юлия Острецова, сыгравшая главную роль в фильме Тиграна Кеосаяна «Бедная Саша», в интервью журналисту Юрию Дудю рассказала о своей жизни в Люксембурге и о впечатлениях от работы с недавно умершим режиссером.

Женщина вспомнила, что на съемочной площадке Кеосаян постоянно матерился, в том числе и при ней. Тогда Острецовой казалось, что она попала в «мир взрослых». Во время съемок ей было всего 12 лет. Гонорар за съемки, по словам Острецовой, составил три тысячи долларов. Также ее семье дали возможность выбрать подарок от съемочной группы из двух вариантов — часов Rolex и компьютера.

Родители выбрали второй вариант, а деньги семья потратила на поездку в Испанию и на одежду для Острецовой. Средний курс рубля в 1997 году составлял 5 762,26 за один доллар, средняя месячная зарплата в России в том году была 950,2 тысячи рублей — за фильм Острецова получила более 18 средних зарплат.

Острецова переехала в Люксембург вместе с мужем, который работает в компании, связанной с производством промышленных роботов, они оказались в этой стране в 2016 году. Также она рассказала о том, что захотела уехать из России после аннексии Крыма в 2014 году, сейчас она готовится получить паспорт Люксембурга.

По словам Острецовой, один из ее коллег-россиян увлекся контентом «Первого канала» и решил поехать в Россию на мотоцикле. После прибытия в страну он оказался в СИЗО по подозрению в госизмене — силовики нашли в его телефоне перевод размером в 30 евро, который он сделал свой девушке, живущей в Киеве. Мужчина, по его собственным словам, не послушался совета друзей очистить историю телефона.

Бывшая актриса рассказала, что пришедшая к ней слава после выхода фильма «сломала ее». Так, она не смогла психологически справиться с повышенным вниманием и узнаваемостью. Она стеснялась выступать на публике, но ей пришлось это делать после премьеры фильма.

Также она столкнулась с резким изменением отношения к ней со стороны одноклассников — они начали буллить ее. По словам Острецовой, это оказало серьезное влияние на ее самооценку, у нее не было возможности получить психологическую помощь.

В интервью она посоветовала родителям актеров детей «чувствовать своего ребенка» и понимать, действительно ли ему нравится сниматься в кино. После «Бедной Саши» она снималась еще в нескольких фильмах, но больше не хотела оставаться в этой сфере.

В кино она перестала сниматься, поскольку ощущала себя «не на своем месте». Острецова рассказала, что начала чувствовать себя счастливой после того, как ее перестали узнавать.