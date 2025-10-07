Россиянин расчленил пенсионерку и попал под суд

Жителя Новосибирской области будут судить по делу об убийстве знакомой пенсионерки. Ее останки нашли на мусорном полигоне твердых бытовых отходов «Левобережный». Об этом сообщают прокуратура и управление Следственного комитета по региону.

По их данным, 53-летний мужчина в июне этого года выпивал в компании своих знакомых в общежитии в Заельцовском районе Новосибирска. В процессе застолья между ним и пенсионеркой произошел конфликт из-за «незначительного повода». Какого именно, в СК не уточнили. После этого мужчина ударил свою знакомую ножом в жизненно важные органы.

Она создала таблетку, изменившую мир Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт Мир 15 минут чтения

«С целью сокрытия следов преступления, мужчина расчленил тело на части, сложил в пакет и выбросил в мусорный контейнер, а тело через сутки вынес в мусорный бак», — говорится в релизе СК. Через два дня после случившегося фрагменты тела нашли на мусорном полигоне.

В прокуратуре уточнили, что убийство произошло на глазах у сожительницы новосибирца, которая предлагала вызвать скорую помощь и полицию, но мужчина заявил, что разберется с ситуацией самостоятельно. После этого он ушел спать, оставив тело пенсионерки в комнате общежития, а его расчленением занялся на следующее утро.

У меня лопнул глаз от удара мужа Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром Общество 12 минут чтения

Сейчас уголовное дело против мужчины по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) направили в Заельцовский районный суд Новосибирска. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Летом этого года сообщалось, что в подмосковной Электростали пенсионера заподозрили в убийстве и расчленении своей знакомой. В местном МВД тогда сообщили, что это произошло в ходе ссоры между мужчиной и его приятельницей. После мужчина расчленил тело погибшей. Одну часть останков он закопал, а другую спрятал по мусорным контейнерам в разных дворах города.