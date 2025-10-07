EN
Криминал

Россиянин расчленил пенсионерку и попал под суд

2 минуты чтения 15:54 | Обновлено: 16:46

Жителя Новосибирской области будут судить по делу об убийстве знакомой пенсионерки. Ее останки нашли на мусорном полигоне твердых бытовых отходов «Левобережный». Об этом сообщают прокуратура и управление Следственного комитета по региону.

По их данным, 53-летний мужчина в июне этого года выпивал в компании своих знакомых в общежитии в Заельцовском районе Новосибирска. В процессе застолья между ним и пенсионеркой произошел конфликт из-за «незначительного повода». Какого именно, в СК не уточнили. После этого мужчина ударил свою знакомую ножом в жизненно важные органы. 

«С целью сокрытия следов преступления, мужчина расчленил тело на части, сложил в пакет и выбросил в мусорный контейнер, а тело через сутки вынес в мусорный бак», — говорится в релизе СК. Через два дня после случившегося фрагменты тела нашли на мусорном полигоне.

В прокуратуре уточнили, что убийство произошло на глазах у сожительницы новосибирца, которая предлагала вызвать скорую помощь и полицию, но мужчина заявил, что разберется с ситуацией самостоятельно. После этого он ушел спать, оставив тело пенсионерки в комнате общежития, а его расчленением занялся на следующее утро.

Сейчас уголовное дело против мужчины по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) направили в Заельцовский районный суд Новосибирска. В случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Летом этого года сообщалось, что в подмосковной Электростали пенсионера заподозрили в убийстве и расчленении своей знакомой. В местном МВД тогда сообщили, что это произошло в ходе ссоры между мужчиной и его приятельницей. После мужчина расчленил тело погибшей. Одну часть останков он закопал, а другую спрятал по мусорным контейнерам в разных дворах города.

