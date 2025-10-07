EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Отпущенные под подписку о невыезде педофилы сбежали перед вынесением приговора

2 минуты чтения 19:44

В Свердловской области два педофила, которых признали виновными в сексуализированном насилии над несовершеннолетней девочкой, не явились на вынесение приговора. Об этом сообщает местный новостной портал Е1, ссылаясь на адвоката потерпевшей Сергея Самкова.

Как утверждало обвинение, 32-летний Александр Шаньгин и 30-летний Александр Быков изнасиловали 15-летнюю школьницу в январе 2024 года. Однако, несмотря на обвинение в тяжком преступлении, во время следствия и суда они оставались на свободе.

В итоге суд признал обоих виновными, но на оглашение приговора ни Шаньгин, ни Быков не явились. В связи с этим 6 октября Алапаевский городской суд вынес постановление об объявлении их в федеральный розыск.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

Приговор педофилам был оглашен в их отсутствие. Шаньгин был признан виновным в насильственных действиях и изнасиловании и приговорен к 11 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима. Быкова признали виновным только в насильственных действиях, суд назначил ему наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима.

Как отмечает РБК, в России регулярно не берут под стражу обвиняемых в сексуализированном насилии. Так, в ноябре 2024 года в Екатеринбурге суд не стал арестовывать на время следствия и рассмотрения дела православного священника, обвиненного в попытке изнасилования девушки в подъезде жилого дома. Позже против него возбудили еще одно дело, связанное с сексуализированным насилием, однако он смог избежать наказания, заключив контракт с Минобороны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял