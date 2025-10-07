Отпущенные под подписку о невыезде педофилы сбежали перед вынесением приговора

В Свердловской области два педофила, которых признали виновными в сексуализированном насилии над несовершеннолетней девочкой, не явились на вынесение приговора. Об этом сообщает местный новостной портал Е1, ссылаясь на адвоката потерпевшей Сергея Самкова.

Как утверждало обвинение, 32-летний Александр Шаньгин и 30-летний Александр Быков изнасиловали 15-летнюю школьницу в январе 2024 года. Однако, несмотря на обвинение в тяжком преступлении, во время следствия и суда они оставались на свободе.

В итоге суд признал обоих виновными, но на оглашение приговора ни Шаньгин, ни Быков не явились. В связи с этим 6 октября Алапаевский городской суд вынес постановление об объявлении их в федеральный розыск.

У меня лопнул глаз от удара мужа Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром Общество 12 минут чтения

Приговор педофилам был оглашен в их отсутствие. Шаньгин был признан виновным в насильственных действиях и изнасиловании и приговорен к 11 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима. Быкова признали виновным только в насильственных действиях, суд назначил ему наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима.

Как отмечает РБК, в России регулярно не берут под стражу обвиняемых в сексуализированном насилии. Так, в ноябре 2024 года в Екатеринбурге суд не стал арестовывать на время следствия и рассмотрения дела православного священника, обвиненного в попытке изнасилования девушки в подъезде жилого дома. Позже против него возбудили еще одно дело, связанное с сексуализированным насилием, однако он смог избежать наказания, заключив контракт с Минобороны.