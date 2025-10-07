Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»

Замглавы кремлевской администрации Максим Орешкин прокомментировал шутку Владимира Путина про свою фамилию и ракетную систему «Орешник». Об этом пишет «РИА Новости».

На пресс-подходе после экспертной сессии «Открытого диалога» в Национальном центре «Россия» Орешкину задали вопрос, как он относится к шутке Путина.

«Позитивно», — заявил он журналистам.

Ранее, в ходе пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин сказал, что у России появилось много современных высокотехнологичных систем оружия, в том числе «Орешник». «Не “Орешкин”, а “Орешник”», — пошутил Путин.

Еще в 2024 году он заявлял, что не знает, почему ракетная система была так названа. «”Орешник” — это современное, очень новое оружие. Почему такое название — я, честно, не знаю», — заявил Путин.

По данным правительственного портала «Объясняем.рф», «Орешник» — баллистическая ракета средней дальности, способная поражать цели на расстоянии до 5,5 тысячи километров. Ракета, как отмечается, развивает скорость до 10 Махов (примерно 12 400 км/ч, или 3 км/с) и способна нести боевую часть массой до 1,5 тонны. В ядерной конфигурации «Орешник» может доставлять боезаряд суммарной мощностью до 900 килотонн, что эквивалентно 45 взрывам, подобным Хиросиме, пишет портал.

О первом пуске ракеты «Орешник» Владимир Путин сообщил в ноябре 2024 года. По его словам, ракета поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске в ответ использование ВСУ западных дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов по России.

«С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», — заявил Путин.

В августе 2025 года стало известно, что в ходе совместных учений России и Беларуси «Запад-2025» стороны отработают «планирование применения ядерного оружия» и ракетного комплекса «Орешник».