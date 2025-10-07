EN
Навальная опередила Трампа в рейтинге претендентов на Нобелевскую премию мира

2 минуты чтения 07:48

Президент США Дональд Трамп уступает Юлии Навальной в голосовании по вопросу о шансах выиграть Нобелевскую премию мира. Об этом в прямом эфире сообщил американский консервативный канал Right Side Broadcasting Network (RSBN).

RSBN запустился в 2015 году и известен своими прямыми трансляциями предвыборных выступлений Трампа на митингах перед президентской кампанией в 2016 году, после его победы канал получил доступ к брифингам для прессы в Белом доме.

В эфире, который проходил 6 октября, ведущий RSBN комментировал рейтинги букмекерской компании и биржи Kalshi. На вопрос о будущем обладателе Нобелевской премии мира, как следует из опубликованного каналом графика, 22% участников ответили, что это будет Юлия Навальная, Трампа выбрали 13%. Третье место в голосовании заняли Центры экстренного реагирования Судана.

При этом на сайте Kalshi действительно есть подобный рейтинг, в нем Навальная также опережает Трампа, однако не находится на первом месте. По состоянию на утро 7 октября верхнюю строчку списка занимают Центры экстренного реагирования Судана (26%), на втором месте находятся «Врачи без границ» (12%), на третьем — Международный суд ООН (11%). Навальная с рейтингом в 10% занимает четвертую строчку, Трамп набрал лишь 3% и идет восьмым, уступая Грете Тунберг.

Согласно данным на графике Kalshi, Навальная лидировала в голосовании до 11 сентября, тогда ее рейтинг составлял 15,2%. Шансы на победу платформа рассчитывает после голосования пользователя за варианты «Да» и «Нет» у каждого из претендентов — число увеличивается при достаточном количестве положительных ответов за человека или организацию за последнее время.

За участие в голосовании нужно заплатить — сумма отличается в зависимости от текущего рейтинга кандидата. Например, чтобы проголосовать за Навальную нужно выплатить 10 центов, для голоса за Трампа достаточно трех центов. Всего же пользователи платформы потратили на участие в этом голосовании более 6,3 миллиона долларов.

Ранее СМИ рассказали об опасениях Нобелевского комитета за возможную реакцию Трампа на отказ в присуждении ему Нобелевской премии мира. Секретарь комитета заявил об отсутствии прямого давления, однако сообщил о нескольких кампаниях в поддержку Трампа, которые ведутся одновременно. В Норвегии опасаются возможных политических и экономических последствий для страны в случае проигрыша Трампа.

