«Первая женщина-премьер в истории Японии» спровоцировала рекордный рост на фондовом рынке

Японские акции достигли рекордного уровня в ожидании назначения премьер-министром страны новой главы правящей партии Санаэ Такаити, выступающую за поддержку бизнеса. Об этом пишет Би-би-си.

Об избрании Такаити новым лидером Либерально-демократической партии Японии стало известно четвертого октября. Отмечается, что в случае утверждения парламентом 15 октября, 64-летняя Такаити может стать первой женщиной-премьером в истории Японии.

По данным Би-би-си, инвесторы положительно отреагировали на итоги внутрипартийного голосования, что привело к росту акций компаний в сферах недвижимости, технологий и тяжелой промышленности. Так, шестого октября японский индекс Nikkei 225, отражающий динамику акций 225 крупнейших и наиболее активно торгуемых компаний на Токийской фондовой бирже, вырос на 4,75% и закрылся на рекордной отметке — 47 944,76 пункта. В ходе торгов индекс поднимался до внутридневного максимума в 48 150,04 пункта.

На этом фоне курс иены упал до рекордного минимума по отношению к евро и снизился на 1,7% по отношению к доллару США. ​​Японский экономист Джеспер Колл в интервью изданию назвал происходящее на рынках «рефлекторной реакцией» на возможное назначение Такаити премьер-министром. По его словам, хотя ее предложения стимулировать экономику за счет увеличения государственных расходов могут принести пользу бизнесу, они также могут ослабить иену из-за роста госдолга Японии.

Санаэ Такаити — давняя поклонница Маргарет Тэтчер, первой женщины на посту премьер-министра Великобритании, которую прозвали «железной леди».

Во время избирательной кампании Такаити пообещала повысить представленность женщин в правительстве до уровня скандинавских стран. В 2025 году Япония заняла 118-е место из 148 в рейтинге глобального гендерного разрыва Всемирного экономического форума.

Несмотря на громкие заявления, эксперты скептически оценивают перспективы реальных изменений. «Не думаю, что она много сделала для расширения прав и возможностей женщин», — цитирует Би-би-си профессора университета Темпл в Токио Джеффа Кингстона.

Издание пишет, что многие японки не воспринимают Такаити как символ прогресса: она выступает против однополых браков и законопроекта, который позволил бы женщинам сохранять добрачные фамилии после замужества.