Женщина впервые в истории возглавит правительство Японии

Правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала своим новым лидером 64-летнюю Санаэ Такаити. Это открывает ей путь к посту премьер-министра и сделает ее первой женщиной во главе японского правительства, сообщает Би-би-си.

По информации издания, Такаити считается одной из наиболее консервативных фигур в партии, она близка к ее правому крылу. Перед ней стоит задача объединить ЛДП после серии скандалов и внутренних конфликтов, а также справиться с экономическими проблемами: инфляцией, ростом цен и стагнацией зарплат.

Ей также предстоит вести непростые переговоры с администрацией Дональда Трампа по тарифному соглашению, заключенному предыдущим кабинетом, и управлять отношениями с США, которые аналитики называют напряженными.

Такаити считается политической наследницей покойного Синдзо Абэ, отмечает Би-би-си. Она обещает возродить его экономический курс — так называемую «абэномику», основанную на высоких государственных расходах и дешевых заимствованиях. В вопросах безопасности Такаити занимает жесткую позицию и выступает за пересмотр девятой статьи Конституции, в которой Япония после Второй мировой войны отказалась от войны и права на полноценные вооруженные силы. Политик добивается официального признания армии и расширения ее полномочий.

По данным Би-би-си, многим японкам Такаити не нравится, ее не воспринимают как символ прогресса. Так, будущий премьер выступает против однополых браков и законопроекта, позволяющего женщинам сохранять добрачные фамилии. Она регулярно посещает храм Ясукуни, где почитают погибших воинов, включая осужденных военных преступников, что вызывает критику внутри и за пределами страны, подчеркивает Би-би-си.

Издание напоминает, что пост главы правительства освободился после отставки Сигэру Исибы, проработавшего на должности чуть больше года. Его правительство потерпело несколько поражений на выборах, и ЛДП лишилась большинства в обеих палатах парламента.

Как ожидается, Санаэ Такаити утвердят на должность премьера 15 октября.