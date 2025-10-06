EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Экс-советник Зеленского заявил о готовности отдать России четыре области Украины и Крым

2 минуты чтения 13:08 | Обновлено: 14:39
Экс-советник Зеленского заявил о готовности отдать России четыре области Украины и Крым

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае избрания президентом он готов передать России четыре области и аннексированный Крым. Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак.

«Я отдаю четыре области и Крым, но не признаю их российскими», — заявил Арестович.

По его словам, речь идет не о полноценном «мирном договоре», а о «длящемся мирном соглашении». Арестович пояснил, что Украина, согласно его плану, выведет войска с указанных территорий, а новая линия соприкосновения будет сформирована по аналогии с разделением Северной и Южной Кореи.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

«Подписываем мирное соглашение и перестраиваем систему отношений, если будет добрая воля российской стороны на то, чтобы война по этой линии не возобновилась никогда», — порассуждал политик.

Арестович также заявил, что в случае своего избрания первым делом поехал бы в Россию на встречу с Владимиром Путиным. «Поехал бы в Москву сразу — по принципу «иду на вы», это не на поклон, это как Саша Белый, на стрелку», — заявил он.

Политик добавил, что предложил бы начать визит с совместного молебна за всех погибших в этой войне — как с украинской, так и с российской стороны. После чего, по его замыслу, последовала бы пресс-конференция, на которой он обратился бы к народу России с призывом прекратить вражду.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

«Уважаемый российский народ, народы России, — привел он пример возможного обращения, — нас пытались сделать врагами. Я пришел положить конец этому и предлагаю ряд символических и практических действий». 

В их числе Арестович назвал совместное участие делегаций в молебне, а также возложение цветов к памятникам погибшим. Завершая свое рассуждение, Арестович подчеркнул, что его главные цели — «символическое единство, недопущение войны, создание системы арбитража». 

«Отказ от вступления в НАТО — конечно [подпишу], отказ от вступления в ЕС — однозначно», — заявил он.

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

В середине января 2023 года Алексей Арестович подал в отставку с поста советника главы Офиса президента Украины. Это случилось после его заявления о том, что украинские силы ПВО сбили российскую ракету в Днепре. Она попала в жилой дом и стала причиной гибели людей.

Позднее, в мае 2023 года, Росфинмониторинг включил Арестовича в список террористов и экстремистов. А в начале октября того же года МВД России объявило его в международный розыск.

В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича. По данным пресс-службы суда, его обвинили в призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) и в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Office of the President of Ukraine

Посмотрите другие материалы

У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял