Экс-советник Зеленского заявил о готовности отдать России четыре области Украины и Крым

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае избрания президентом он готов передать России четыре области и аннексированный Крым. Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак.

«Я отдаю четыре области и Крым, но не признаю их российскими», — заявил Арестович.

По его словам, речь идет не о полноценном «мирном договоре», а о «длящемся мирном соглашении». Арестович пояснил, что Украина, согласно его плану, выведет войска с указанных территорий, а новая линия соприкосновения будет сформирована по аналогии с разделением Северной и Южной Кореи.

«Подписываем мирное соглашение и перестраиваем систему отношений, если будет добрая воля российской стороны на то, чтобы война по этой линии не возобновилась никогда», — порассуждал политик.

Арестович также заявил, что в случае своего избрания первым делом поехал бы в Россию на встречу с Владимиром Путиным. «Поехал бы в Москву сразу — по принципу «иду на вы», это не на поклон, это как Саша Белый, на стрелку», — заявил он.

Политик добавил, что предложил бы начать визит с совместного молебна за всех погибших в этой войне — как с украинской, так и с российской стороны. После чего, по его замыслу, последовала бы пресс-конференция, на которой он обратился бы к народу России с призывом прекратить вражду.

«Уважаемый российский народ, народы России, — привел он пример возможного обращения, — нас пытались сделать врагами. Я пришел положить конец этому и предлагаю ряд символических и практических действий».

В их числе Арестович назвал совместное участие делегаций в молебне, а также возложение цветов к памятникам погибшим. Завершая свое рассуждение, Арестович подчеркнул, что его главные цели — «символическое единство, недопущение войны, создание системы арбитража».

«Отказ от вступления в НАТО — конечно [подпишу], отказ от вступления в ЕС — однозначно», — заявил он.

В середине января 2023 года Алексей Арестович подал в отставку с поста советника главы Офиса президента Украины. Это случилось после его заявления о том, что украинские силы ПВО сбили российскую ракету в Днепре. Она попала в жилой дом и стала причиной гибели людей.

Позднее, в мае 2023 года, Росфинмониторинг включил Арестовича в список террористов и экстремистов. А в начале октября того же года МВД России объявило его в международный розыск.

В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича. По данным пресс-службы суда, его обвинили в призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) и в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).