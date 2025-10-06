СМИ: российские туристы лишились отпуска из-за дефекта в загранпаспортах

Десятки российских туристов не смогли улететь в отпуска за границу из-за дефекта в их загранпаспортах. Как пишет связанный с силовиками телеграм-канал Shot, в сентябре некоторым россиянам выдали паспорта, в которых текст с информацией о поле, гражданстве и дате выдачи документа «наползал» на обозначения этих граф.
По данным телеграм-канала, на пограничном контроле обладателям таких загранпаспортов заявили, что их документы считаются дефектными и недействительными. Из-за этого россияне не смогли улететь в Турцию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.
При этом Shot отмечает, что при оформлении путевок некоторые туроператоры указывали путешественникам на дефекты в паспортах и советовали их поменять. Чаще всего «наползание» текста находили в пятилетних небиометрических загранпаспортах.
Также телеграм-канал пишет, что те, кому все же удалось вылететь за границу, сталкивались с проблемами при заселении в отели, поскольку их сотрудники не могли разобрать данные в паспорте и просили туристов самостоятельно заполнить все документы, чтобы избежать ошибок.
Ранее стало известно, что нескольких россиян, которые ездили в Турцию, не пустили в Китай. Это произошло после отмены визового режима для туристов из России. У одного из путешественников были нечитаемые штампы о въезде в Турцию. При этом «Коммерсантъ» отметил, что россиянам и раньше отказывали во въезде в Китай, если до этого они посещали Турцию.
Кроме того, в сентябре представитель МИД Мария Захарова посоветовала россиянам оформить загранпаспорта для детей младше 14 лет из-за вступления в силу с 20 января будущего года новых правил о пересечении российской границы. Эти правила запретят выезжать из страны по свидетельству о рождении.
Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли информацию о том, что россияне не смогли выехать из страны из-за «наползания» текста в паспортах. Ее представители назвали публикацию Shot «полным бредом» и заявили, что при выдаче загранпаспорта россиян просят проверять корректность данных, поэтому «наползание текста не могло пройти незамеченным».
UPD 14:20 по московскому времени: добавлен комментарий АТОР