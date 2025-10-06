EN
Общество

СМИ: российские туристы лишились отпуска из-за дефекта в загранпаспортах

2 минуты чтения 12:27 | Обновлено: 14:20

Десятки российских туристов не смогли улететь в отпуска за границу из-за дефекта в их загранпаспортах. Как пишет связанный с силовиками телеграм-канал Shot, в сентябре некоторым россиянам выдали паспорта, в которых текст с информацией о поле, гражданстве и дате выдачи документа «наползал» на обозначения этих граф.

По данным телеграм-канала, на пограничном контроле обладателям таких загранпаспортов заявили, что их документы считаются дефектными и недействительными. Из-за этого россияне не смогли улететь в Турцию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество

При этом Shot отмечает, что при оформлении путевок некоторые туроператоры указывали путешественникам на дефекты в паспортах и советовали их поменять. Чаще всего «наползание» текста находили в пятилетних небиометрических загранпаспортах.

Также телеграм-канал пишет, что те, кому все же удалось вылететь за границу, сталкивались с проблемами при заселении в отели, поскольку их сотрудники не могли разобрать данные в паспорте и просили туристов самостоятельно заполнить все документы, чтобы избежать ошибок.

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал

Ранее стало известно, что нескольких россиян, которые ездили в Турцию, не пустили в Китай. Это произошло после отмены визового режима для туристов из России. У одного из путешественников были нечитаемые штампы о въезде в Турцию. При этом «Коммерсантъ» отметил, что россиянам и раньше отказывали во въезде в Китай, если до этого они посещали Турцию.

Кроме того, в сентябре представитель МИД Мария Захарова посоветовала россиянам оформить загранпаспорта для детей младше 14 лет из-за вступления в силу с 20 января будущего года новых правил о пересечении российской границы. Эти правила запретят выезжать из страны по свидетельству о рождении.

Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли информацию о том, что россияне не смогли выехать из страны из-за «наползания» текста в паспортах. Ее представители назвали публикацию Shot «полным бредом» и заявили, что при выдаче загранпаспорта россиян просят проверять корректность данных, поэтому «наползание текста не могло пройти незамеченным».

UPD 14:20 по московскому времени: добавлен комментарий АТОР

Горящие новости
