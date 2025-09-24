Россиян предупредили о проблемах при въезде в Китай

Китайские пограничники не пустили в страну россиянина с плохо читаемым турецким штампом в загранпаспорте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Также об отказах во въезде в КНР некоторым россиянам, которые были в Турции, рассказал «Коммерсант».

«Случай пока единичный, да. Тут пограничника смутила именно размытость штампа и невозможность прочесть дату въезда. Но по факту, мы предполагали возможность таких случаев, и запрашивали пояснения от китайской стороны по вопросу турецких штампов. К сожалению, пока идет процесс адаптации к новому режиму, полностью избежать таких случаев невозможно», — рассказала АТОР сотрудница «Русского Экспресса» Ирина Юрина.

Отказы россиянам во въезде в Китай из-за турецких штампов случались и до того, как КНР ввел безвизовый режим для туристов из России, выяснил «Коммерсантъ».

«Мы собирались отправиться в Тибет, прибыли в Непал, там ушли в поход. У нас в группе было 10 человек. И когда мы вернулись, восьмерым дали разрешение на посещение Тибета, а нам отказали. Было еще два человека в отеле, которые оказались в таком же положении. У всех, кому отказали, были турецкие штампы. Ребята были по две недели в Турции, а мы вообще восемь месяцев жили в республике. Нам отказали в китайской визе и не дали разрешение на посещение Тибета», — рассказал газете автор телеграм-канала Alexander Pilot.

Путешественник Александр Забавнов рассказал, что дважды в этом году пользовался безвизовым транзитом через Пекин, чтобы попасть в Японию. По его словам, оба раза и в марте, и в июне — китайские силовики отдельно спрашивали его о многочисленных штампах из Турции. «Я сразу говорил, что использовал Турцию в качестве пересадочного пункта. Вроде как это их устраивало, и меня пропускали», — сказал россиянин.

АТОР рекомендует россиянам, которые собираются поехать в Китай, заранее проверить читаемость турецких штампов в своих паспортах. Если они некачественные, туроператоры советуют оформить визу в Китай или второй загранпаспорт без штампов. Также необходимо проверить наличие штампов о выезде из Турции, потому что часто туристы пользуются автоматической системой паспортного контроля, и пограничники других стран не могут понять, когда человек выезжал из Турции.

Пробный безвизовый режим с Китаем будет действовать для российских туристов до 14 сентября следующего года. Находиться в стране без визы россиянам можно до 30 дней.