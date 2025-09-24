EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиян предупредили о проблемах при въезде в Китай

2 минуты чтения 13:47

Китайские пограничники не пустили в страну россиянина с плохо читаемым турецким штампом в загранпаспорте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Также об отказах во въезде в КНР некоторым россиянам, которые были в Турции, рассказал «Коммерсант».

«Случай пока единичный, да. Тут пограничника смутила именно размытость штампа и невозможность прочесть дату въезда. Но по факту, мы предполагали возможность таких случаев, и запрашивали пояснения от китайской стороны по вопросу турецких штампов. К сожалению, пока идет процесс адаптации к новому режиму, полностью избежать таких случаев невозможно», — рассказала АТОР сотрудница «Русского Экспресса» Ирина Юрина.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

Отказы россиянам во въезде в Китай из-за турецких штампов случались и до того, как КНР ввел безвизовый режим для туристов из России, выяснил «Коммерсантъ». 

«Мы собирались отправиться в Тибет, прибыли в Непал, там ушли в поход. У нас в группе было 10 человек. И когда мы вернулись, восьмерым дали разрешение на посещение Тибета, а нам отказали. Было еще два человека в отеле, которые оказались в таком же положении. У всех, кому отказали, были турецкие штампы. Ребята были по две недели в Турции, а мы вообще восемь месяцев жили в республике. Нам отказали в китайской визе и не дали разрешение на посещение Тибета», — рассказал газете автор телеграм-канала Alexander Pilot.

Путешественник Александр Забавнов рассказал, что дважды в этом году пользовался безвизовым транзитом через Пекин, чтобы попасть в Японию. По его словам, оба раза и в марте, и в июне — китайские силовики отдельно спрашивали его о многочисленных штампах из Турции. «Я сразу говорил, что использовал Турцию в качестве пересадочного пункта. Вроде как это их устраивало, и меня пропускали», — сказал россиянин.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

АТОР рекомендует россиянам, которые собираются поехать в Китай, заранее проверить читаемость турецких штампов в своих паспортах. Если они некачественные, туроператоры советуют оформить визу в Китай или второй загранпаспорт без штампов. Также необходимо проверить наличие штампов о выезде из Турции, потому что часто туристы пользуются автоматической системой паспортного контроля, и пограничники других стран не могут понять, когда человек выезжал из Турции.

Пробный безвизовый режим с Китаем будет действовать для российских туристов до 14 сентября следующего года. Находиться в стране без визы россиянам можно до 30 дней.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял