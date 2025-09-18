EN
Россиянам посоветовали оформлять загранпаспорт для детей

2 минуты чтения 21:08

Представитель МИД Мария Захарова посоветовала россиянам сделать загранпаспорт для детей, которые еще не достигли 14-летнего возраста и не успели оформить внутренний паспорт. Об этом пишет РБК.

Захарова отметила, что ее рекомендации связаны со вступлением в силу с 20 января 2026 года новых правил выезда из России — теперь действительным документом для пересечения границы перестанет считаться свидетельство о рождении. Этот документ удостоверяет личность у детей, не достигших возраста 14 лет.

Сейчас, как отмечает РБК, по свидетельству о рождении дети могут выехать в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, а также в самопровозглашенную республику Южная Осетия и частично признанную республику Абхазия. Для поездок, предполагающих выезд из России после 20 января следующего года, Захарова советует начать оформление загранпаспорта.

Консульский департамент МИД России отметил, что исключение свидетельства о рождении из списка документов, по которым можно пересечь границу, позволит снизить риски незаконного вывоза из страны детей с помощью использования чужих или поддельных документов. Такие ситуации, по данным чиновников, происходили из-за того, что в свидетельствах о рождении нет фотографий детей.

При этом, если ребенок выехал за границу по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, то он сможет вернуться назад по этому документу, уточнила Захарова. Чиновница рассказала, что сама однажды забыла уточнить нормы законодательства при планировании поездки и была вынуждена «вносить коррективы» в свои планы из-за необходимости оформления паспорта для ребенка.

Вносящий изменения в порядок выезда из России закон Владимир Путин подписал 23 июля, но его нормы вступят в силу только в январе. Использование для пересечения границы свидетельства о рождении было исключением из общего правила, пишет «Т-Ж». Власти в 2024 году начали требовать наличие штампа о гражданстве на свидетельстве для пропуска за границу, а Армения, которая входит в список не требующих от россиян обязательного наличия загранпаспорта стран, не пропускает детей без загранпаспорта.

