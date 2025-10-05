Двух школьниц задержали по подозрению в убийстве вдовы и сына российского политика

Появились новые подробности в деле об убийстве вдовы якутского политика и участника войны в Украине Саввы Михайлова, а также их общего сына. По подозрению в совершении преступления задержаны две 16-летние девушки — это дочь убитой и ее подруга, сообщили в Следственном комитете.

Как пишет «Якутия.Инфо», обе задержанные сначала дали признательные показания, однако одна из них — а именно подруга — позже отказалась от своих слов. В ближайшее время суд должен избрать подросткам меру пресечения, связанную с изоляцией от общества, говорится в заявлении СК.

Маньяка не могут найти 13 лет Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал Криминал 24 минуты чтения

Тела 40-летней Валерии Михайловой и ее 11-летнего сына нашли 3 октября в их квартире в Якутске. На месте следователи обнаружили нож и молоток. Как отмечает «Якутия.Инфо», девушки-подростки заранее распределили свои роли, а в процессе они «менялись орудиями преступления». При этом убивать мальчика они изначально не планировал, пишет портал.

Мотивы подозреваемых устанавливают следователи, однако, по информации СМИ, накануне убийства между матерью и дочерью произошла ссора. Кроме того, девочка якобы девочка тяжело переживала смерть отца и находилась под наблюдением психолога. По данным «КП — Якутия», родители называли дочь «лапочкой-дочкой», «принцессой» и «главной в семье». Издание пишет, что раньше Валерия Михайлова и ее дочь были очень близки. Они вместе проводили время, устраивали «женские дни», ходили по магазинам и кафе. После смерти мужа, отмечает газета, совместных фото и упоминаний о девочке в соцсетях Михайловой стало заметно меньше, и отношения между ними, по словам знакомых семьи, испортились.

Остров людоедов Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть Общество 16 минут чтения

Как сообщает SakhaDay, убитая Валерия Михайлова была вдовой Саввы Михайлова — бывшего заместителя председателя республиканского госкомитета по занятости населения и участника войны в Украине, умершего в 2023 году. Она работала психологом с бойцами «СВО» и занимала должность секретаря одной из первичных организаций КПРФ в Якутске.

Савва Михайлов был известным общественным и политическим деятелем республики. После его смерти в 2024 году он был посмертно награжден орденом Мужества.