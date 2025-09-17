EN
Политика

Глава Казахстана заявил о «максимально высокой» вероятности ядерного Армагеддона

14:33

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о беспрецедентно высоких за последние десятилетия рисках ядерного конфликта. Выступая на VIII Съезде лидеров мировых религий в Астане, он отметил, что глобальная напряженность усиливается, а вместо политики разрядки обостряются конфронтационные подходы и «геополитические разломы». Об этом сообщает Tengrinews.

По словам Токаева, международное сообщество сегодня столкнулось с «максимально высокой за последние десятилетия вероятностью ядерного Армагеддона». Ранее, в мае, он уже предупреждал, что подобный сценарий может быть спровоцирован просчетом, случайностью или эскалацией, при этом последствия даже одного ядерного взрыва, по его мнению, будут катастрофическими.

Россию записали в «квартет хаоса»
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
Мир8 минут чтения

Глава Казахстана назвал конструктивную дипломатию главным инструментом предотвращения угрозы, подчеркнув необходимость развития диалога, преодоления взаимного отчуждения и укрепления доверия между странами. Он также обратился к участникам форума — представителям мировых религий, выразив надежду, что они «напомнят политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности» и помогут остановить «скатывание мира в бездну хаоса».

Владимир Путин ранее также высказывался о рисках ядерного конфликта. В недавнем интервью пропагандисту и сотруднику телеканала ВГТРК Павлу Зарубину он заявил, что в ходе боевых действий на Украине не возникало необходимости применять ядерное оружие. Путин также выразил надежду, «что и не потребуется». По его словам, у России «достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом» без использования такого оружия.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

В то же время в декабре 2022 года Путин признавал, что угроза ядерной войны «нарастает», хотя Москва «не намерена первой применять ядерное оружие». Российский политик тогда подчеркивал, что ядерный арсенал страны рассматривается исключительно как средство защиты, а стратегия его использования строится на принципе ответно-встречного удара. Путин также указывал, что, в отличие от США, Россия не размещает тактическое ядерное оружие на территориях других государств и не проводит учений по его применению.

