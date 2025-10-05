Экс-глава НАТО рассказал о критическом моменте в истории альянса

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах описал момент, когда альянс был на грани краха из-за Дональда Трампа. Отрывок из книги «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны» публикует The Guardian.

Кризис, о котором пишет Столтенберг, случился в 2018 году на саммите НАТО в Брюсселе. По его словам, тогда президент США Дональд Трамп резко раскритиковал союзников по блоку за несправедливое распределение расходов и пригрозил выйти из альянса, если страны Европы не увеличат военные бюджеты.

Трамп утверждал, что США покрывают до 90% расходов НАТО и тратят на оборону 4% ВВП, тогда как большинство союзников не достигают установленного порога в 2%. Он также обрушился с критикой на новое здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе стоимостью около миллиардов долларов, назвав его «абсурдно дорогим дорогим». И добавил, что «один выстрел из танка — и здание рухнет».

«Я подумал, что это может быть встреча, на которой НАТО развалится. И происходит это на моих глазах», — вспоминает Столтенберг. По его словам, напряжение удалось снять лишь после того, как лидеры стран-членов согласились постепенно увеличить оборонные расходы.

В книге также описан другой эпизод, когда Трамп предложил исключить из альянса Исландию — единственную страну НАТО без собственной армии. «Тогда зачем она нам нужна?» — задал он вопрос присутствующим. Как пишет Столтенберг, глава Пентагона Джим Мэттис объяснил, что исландские базы играют ключевую роль в отслеживании российских подлодок. После этого Трамп, по словам экс-генсека, «подумал немного и согласился оставить Исландию в альянсе».