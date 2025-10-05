EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Экс-глава НАТО рассказал о критическом моменте в истории альянса

2 минуты чтения 18:26

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах описал момент, когда альянс был на грани краха из-за Дональда Трампа. Отрывок из книги «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны» публикует The Guardian.

Кризис, о котором пишет Столтенберг, случился в 2018 году на саммите НАТО в Брюсселе. По его словам, тогда президент США Дональд Трамп резко раскритиковал союзников по блоку за несправедливое распределение расходов и пригрозил выйти из альянса, если страны Европы не увеличат военные бюджеты.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

Трамп утверждал, что США покрывают до 90% расходов НАТО и тратят на оборону 4% ВВП, тогда как большинство союзников не достигают установленного порога в 2%. Он также обрушился с критикой на новое здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе стоимостью около миллиардов долларов, назвав его «абсурдно дорогим дорогим». И добавил, что «один выстрел из танка — и здание рухнет».

«Я подумал, что это может быть встреча, на которой НАТО развалится. И происходит это на моих глазах», — вспоминает Столтенберг. По его словам, напряжение удалось снять лишь после того, как лидеры стран-членов согласились постепенно увеличить оборонные расходы.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

В книге также описан другой эпизод, когда Трамп предложил исключить из альянса Исландию — единственную страну НАТО без собственной армии. «Тогда зачем она нам нужна?» — задал он вопрос присутствующим. Как пишет Столтенберг, глава Пентагона Джим Мэттис объяснил, что исландские базы играют ключевую роль в отслеживании российских подлодок. После этого Трамп, по словам экс-генсека, «подумал немного и согласился оставить Исландию в альянсе».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял