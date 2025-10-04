EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Украинская разведка обвинила Китай в передаче России спутниковых данных для ударов

2 минуты чтения 18:18

Служба внешней разведки Украины (СВР) обвинила Китай в передаче России спутниковых разведданных, которые использовались для ракетных ударов по территории Украины, включая объекты, принадлежащие иностранным инвесторам. Об этом в разговоре с агентством «Укринформ» заявил сотрудник СВР Украины Олег Александров.

«Имеются факты взаимодействия высокого уровня между Россией и Китаем при проведении спутниковой разведки территории Украины с целью выявления и детальной разведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели в последние месяцы, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам», — рассказал он.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

По данным агентства, украинская разведка воздержалась от раскрытия деталей относительно конкретных объектов, которые были поражены в результате использования данных китайской спутниковой разведки.

В августе Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в результате российской ракетной атаки был разрушен американский завод электроники Flex в Мукачево на Закарпатье. «Россия, вероятно, нанесла удар по предприятию Flex, чтобы отбить желание у Соединенных Штатов и европейских союзников Украины инвестировать в Украину или открывать бизнес в Украине», — говорилось в докладе ISW. 

По мнению аналитиков, Россия, вероятно, готовилась к этому удару в течение нескольких недель, «накапливая беспилотники и ракеты на фоне продолжающихся американо-российских переговоров и саммита на Аляске 15 августа».

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

«В преддверии саммита Россия запускала значительно меньше ударов, стремясь представить себя Соединенным Штатам как добросовестного участника переговоров. Аналитики предполагают, что таким образом Россия использовала период относительного затишья, чтобы накопить дроны и ракеты для возобновления массированных ударов по Украине после саммита», — отмечалось в докладе.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью «Укринформу» сообщил, что Китай поставляет в Россию спецхимию, порох и станки для 20 военных заводов. По его словам, на начало 2025 года 80% критической электроники, используемой в российских беспилотниках, было китайского происхождения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял