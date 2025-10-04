Украинская разведка обвинила Китай в передаче России спутниковых данных для ударов

Служба внешней разведки Украины (СВР) обвинила Китай в передаче России спутниковых разведданных, которые использовались для ракетных ударов по территории Украины, включая объекты, принадлежащие иностранным инвесторам. Об этом в разговоре с агентством «Укринформ» заявил сотрудник СВР Украины Олег Александров.

«Имеются факты взаимодействия высокого уровня между Россией и Китаем при проведении спутниковой разведки территории Украины с целью выявления и детальной разведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели в последние месяцы, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам», — рассказал он.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС Мир 10 минут чтения

По данным агентства, украинская разведка воздержалась от раскрытия деталей относительно конкретных объектов, которые были поражены в результате использования данных китайской спутниковой разведки.

В августе Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в результате российской ракетной атаки был разрушен американский завод электроники Flex в Мукачево на Закарпатье. «Россия, вероятно, нанесла удар по предприятию Flex, чтобы отбить желание у Соединенных Штатов и европейских союзников Украины инвестировать в Украину или открывать бизнес в Украине», — говорилось в докладе ISW.

По мнению аналитиков, Россия, вероятно, готовилась к этому удару в течение нескольких недель, «накапливая беспилотники и ракеты на фоне продолжающихся американо-российских переговоров и саммита на Аляске 15 августа».

Путин и Трамп встретились на Аляске О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть? Политика 5 минут чтения

«В преддверии саммита Россия запускала значительно меньше ударов, стремясь представить себя Соединенным Штатам как добросовестного участника переговоров. Аналитики предполагают, что таким образом Россия использовала период относительного затишья, чтобы накопить дроны и ракеты для возобновления массированных ударов по Украине после саммита», — отмечалось в докладе.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью «Укринформу» сообщил, что Китай поставляет в Россию спецхимию, порох и станки для 20 военных заводов. По его словам, на начало 2025 года 80% критической электроники, используемой в российских беспилотниках, было китайского происхождения.