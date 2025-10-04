Туристы сорвались при восхождении на камчатский вулкан

Три человека сорвались во время восхождения на закрытый для посещения Вилючинский вулкан на Камчатке, один из них погиб. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

«В 16 часов 55 минут (7:55 мск) нам поступил вызов о том, что на Вилючинском вулкане во время подъема сорвались три человека, в результате чего получили серьезные травмы рук, одна девушка пропала, но позже нашлась. Самостоятельно спуститься не могут», — написал он на своей странице во «Вконтакте».

Катастрофа на Тянь-Шане Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу Общество 16 минут чтения

По его словам, туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС. Кроме того, маршрут на вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.

«Сейсмоопасная ситуация в крае, обвалы могут быть в любую секунду. ЧС по этому поводу введен. День Вулкана отменили. Неужели мало знаков?» — возмутился министр.

На помощь пострадавшим вылетел вертолет. По данным регионального управления МЧС, сотрудники ведомства и медработники Центра медицины катастроф высадились на высоте 1500 метров.

«Одновременно с этим, к вулкану движется еще одна наземная группировка спасателей в составе 23 человек — это сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России и КГКУ “ЦОД”, а также волонтеры. Всего в спасательной операции задействованы 45 человек», — сообщили в ведомстве.

Позже стало известно, что одного из туристов нашли мертвым. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, как отмечается, находится в тяжелом состоянии.

«Спасатели добрались до третьей участницы восхождения, которая находилась выше по склону и не пострадала. <…> Спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона», — добавили в ведомстве.

«Нас осталось двое… Сил больше нет…» Эльвира Шатаева была влюблена в горы и альпиниста. В горах она погибла, и муж похоронил ее у подножья погубившей ее вершины Общество 23 минуты чтения

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что по факту случившегося была организована процессуальная проверка (ст. 238 УК).