Общество

Хиджабы и никабы запретили носить в школах еще одного российского региона

2 минуты чтения 12:03

Во всех школах Ханты-Мансийского автономного округа введен запрет на ношение головных уборов, включая религиозные — никабы и хиджабы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент образования и науки.

По данным ведомства, более трех сотен школ округа приняли локальные акты, строго регламентирующие внешний вид учеников. Подчеркивается, что решение о запрете каждая школа утверждала самостоятельно, с учетом мнения родительских советов и общественности. В документах отмечается, что речь идет не только о религиозной одежде. Под запрет попали любые аксессуары на голове, от косынок и тюбетеек до шляп.

В департаменте молодежной политики ХМАО пояснили, что родители заранее знакомятся с правилами и подтверждают согласие подписью. Если их не устраивают требования, они могут выбрать другой формат образования или предложить изменения в локальных документах при поддержке большинства.

URA.RU напоминает, что еще в сентябре в Нижневартовске школьникам запретили ношение религиозной одежды и атрибутики. Муфтий округа Тагир хазрат Саматов тогда призвал родителей «с пониманием отнестись к ограничению».

Ранее, в 2024 году, аналогичные меры были приняты в школах Владимирской области. Министр образования и молодежной политики региона Светлана Болтунова издала приказ, запрещающий ношение головных уборов. «Не допускается ношение в общеобразовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)», — говорится в документе.

