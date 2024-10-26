В школах Владимирской области запретили носить хиджабы и никабы

Министр образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Болтунова издала приказ, запрещающий носить в школах хиджабы и никабы. На приказ главы ведомства обратило внимание издание «Чеснок».

Сообщается, что требования к одежде школьников во Владимирской области ввели еще в 2017 году. Согласно постановлению, «внешний вид и одежда обучающихся образовательных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».

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В новом приказе министра образования, в это положение внесен пункт о религиозной одежде.

«Не допускается ношение в общеобразовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)», — говорится в документе.

В мае 2024 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил запретить ношение религиозной одежды во всех школах и общественных местах в России. В своем законопроекте он указал, что запрет касается никабов и другой религиозной одежды, полностью или частично закрывающей лицо.

«Светский характер образования обеспечивает равные условия для всех учащихся независимо от их религиозных убеждений. Это помогает предотвратить дискриминацию по религиозному или культурному признакам и способствует созданию безопасной среды», — говорилось в документе.

Правительство не поддержало инициативу Даванкова и вернула документ на доработку. В правительстве сообщили, что по закону образовательные учреждения сами устанавливают требования к одежде обучающихся.

Также отмечалось, что в законопроекте не определены такие понятия, как «религиозная одежда» и «одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой». В правительстве считают, что это может привести «к неоднозначной правоприменительной практике».