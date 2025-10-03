В Москве по подозрению в убийстве задержали миллиардера

В столице по подозрению в убийстве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что бизнесмен задержан по делу об убийстве «прошлых лет», отметив, что в задержании принимали участие сотрудники МВД и ФСБ. Одновременно в телеграм-каналах появилось несколько версий того, о каком убийстве идет речь.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС Мир 10 минут чтения

Так, телеграм канал «ВЧК-ОГПУ», специализирующийся на публикации сливов и утечек из силовых структур, пишет, что Сулейманова подозревают в организации убийства председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова в 1999 году.

По данным издания, Борисов организовал пикетирование офиса авиакомпании из-за невыплаченной сотрудникам зарплаты. При этом главой «Внуковских авиалиний» тогда был давний друг и деловой партнер Сулейманова Татевос Суринов. После проведения пикетов на Борисова напал неизвестный и нанес ему 12 ножевых ранений, от которых тот впоследствии скончался.

В этом городе живет один человек Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год Мир 11 минут чтения

В свою очередь, телеграм-канал 112 без указания источников пишет, что Сулейменова задержали по подозрению в заказе убийства в 2004 году главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, который занимался банкротством столичных аэропортов.

Убийца расстрелял Таля из пистолета в центре Москвы. Пострадавшего госпитализировали, однако через несколько часов он скончался в реанимационном отделении больницы. По данным 112, два дня назад силовики задержали предполагаемого исполнителя убийства, который дал показания на Сулейманова.

Телеграм-канал также называет задержанного бизнесмена «теневым миллиардером». В 2004 году его вместе с Суриновым обвинили в хищении и легализации авиационного оборудования на сумму в 4,5 миллиона долларов. Позже Сулейманова приговорили к лишению свободы на срок 10 лет, но в 2015 году он вышел на свободу по УДО.