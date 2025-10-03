EN
Вместо «Большой глины» в Москве установили новый арт-объект

2 минуты чтения 13:00

У московского дома культуры ГЭС-2 установили новую временную скульптуру «Садовая лопатка», ее авторы — скульптуры Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген, пишет «Коммерсантъ».

Высота скульптуры составляет семь метров, вес — почти тонну. Журналисты ожидают, что новая скульптура спровоцирует дискуссии в обществе — садовый инвентарь никогда еще не занимал такого почетного места в столице России.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Сама скульптура является частью частной коллекции, на данный момент неизвестно, как долго она пробудет у ГЭС-2. Журналисты сообщают, что ранее она уже выставлялась в Метрополитен-музее в американском Нью-Йорке. Другие ее версии также посещали выставки в Нидерландах, Португалии, Катаре и США, Россию же «Садовая лопатка» открыла для себя впервые.

Раньше на месте новой скульптуры на набережной стояла «Большая глина №4», после четырех лет, прошедших с момента установки, ее демонтировали и перенесли к территории у станции метро «Новаторская».

Секрет пассажира
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
Криминал12 минут чтения

Куратор выставки и художественных критик Франческо Бонами считает, что «Садовая лопатка» напоминает о «почти наивной радости от пробуждения искусства», отмечает «Афиша Daily». «Перед нами не призыв вознестись на пьедестал, а приглашение спуститься вниз, к земле, чтобы посадить что-то новое», — отметил Бонами.

«Коммерсантъ» пишет, что «Большая глина» вызывала неоднозначную реакцию у москвичей в период своего нахождения у ГЭС-2. Сначала жители города оставляли больше возмущенных комментариев, сравнивая скульптуру с мороженным и кучей мусора. Однако после демонтажа в соцсетях появлялись ностальгические комментарии от успевших привыкнуть к арт-объекту людей.

«Большую глину №4» установили у ГЭС-2 в 2021 году, ее демонтаж проходил с 28 июля по 2 августа 2025 года.

