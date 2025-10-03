EN
Вывезенная в Крым в 16-летнем возрасте украинка рассказала о «перевоспитании» детей

2 минуты чтения 11:32

Украинка Валерия Сидорова, которую российские власти вывезли из оккупированной Новой Каховки Херсонской области в 16-летнем возрасте, рассказала подробности об обращении с детьми из Украины со стороны российских властей. Ее рассказ публикует The Times.

Сидорова жила в городе с бабушкой и дедушкой — ее отец работал в другом регионе Украины, а мать умерла. По ее словам, в октябре 2022 года российские войска собрали людей на главной площади города и объявили об обязательной и срочной «эвакуации» из города всех школьников и студентов в возрасте от 5 до 19 лет. Их родным сказали, что детей увезут в аннексированный Крым только на две недели.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

«У нас не было выбора. Нельзя было ходить по городу, полному русских солдат. Они не оставили нам выбора», — рассказала Сидорова. Девушка рассказала, что из Новой Каховки выехали 12 автобусов со школьниками и студентами местных колледжей в сопровождении военной полиции.

Детей разместили в лагере «Лучистый» в городе Евпатория, первые две недели они провели под надзором приехавших вместе с ними воспитателей. Однако затем взрослым было приказано собрать вещи и отправляться назад в Новую Каховку. После этого в лагере начались процедуры «перевоспитания», так их называют в Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения.

Каждое утро дети слушали российский гимн перед началом уроков. На уроках истории школьникам представляли факты с «искаженной» точки зрения — рассказывали об искусственности катастрофы на Чернобыльской АЭС, говорили о том, что Голодомор на территории Украины выдуман, а Россию представляли в качестве великой державы-победительницы Наполеона.

В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
Криминал10 минут чтения

По словам Сидоровой, дети должны были по очереди поднимать российский флаг, маршировать в красных галстуках, «как пионеры». За разговоры на украинском детей наказывали, лагерь охраняли вооруженные люди, а сбежать из него было почти невозможно из-за изъятых у детей документов.

Питание улучшалось только при посещении лагеря журналистами и высокопоставленными чиновниками, отмечает The Times. «Лучистый» не был секретным или закрытым местом, например, его открыто посещал назначенный Россией глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

