Опубликованы советы по восстановлению близости в отношениях

Потеря интимной близости, которая заключается в эмоциональной связи, ощущении безопасности и в игривом общении, часто становится испытанием для отношений из-за загруженности рабочими и домашними делами. Однако ее можно восстановить, пишет The Times со ссылкой на мнение семейного психотерапевта Жан-Клода Шальме.

Шалмье отмечает, что потеря близости не обязательно должна привести к расставанию — ее угасание не означает исчезновение любви. А если сохранилась она, то можно восстановить и близость, однако это потребует усилий, смирения и изменений в поведении.

Эксперт советует звонить или писать сообщения партнеру в течение дня — это не должны быть уведомления о сломавшейся стиральной машинке или заболевшем ребенке. Общаться следует «ни о чем» — рассказать о своих чувствах или сообщить о том, что вы скучаете по партнеру.

Также Шалмье советует сосредоточиться на совершении маленьких дел, которые могли бы обрадовать партнера, а не ждать «великих жестов». Например, купить любимое лакомство или постирать забытую одежду. Это может быть неприятно и скучно делать, однако такие знаки внимания дают понять другому человеку, что вы помните о нем.

Следующим советом от Шалмье стала просьба соблюдать осторожность в поцелуях — он советует целоваться больше, но всегда считывать язык тела партнера, чтобы понять, настроен он на что-то большее или все ограничится только поцелуем. Он также рекомендует почаще держаться за руки и обниматься хотя бы на 20 секунд. Шалмье советует делать это не менее 12 раз в день, чтобы сделать проявление нежности естественной частью дня.

Парам, которые много времени проводят на расстоянии, эксперт советует почаще обсуждать совместные планы на время, когда произойдет воссоединение. Также он отмечает, что в отношениях важно позволить партнеру менять свои привычки и одновременно проявлять искреннюю заинтересованность к делам друг друга.