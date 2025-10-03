EN
Общество

Освобожденный из плена муж приехавшей за ним в Украину россиянки вернулся в Россию

2 минуты чтения

Участник войны в Украине Евгений Ковтков 2 октября вернулся в Россию в рамках обмена пленными по формуле «185 на 185», сообщила глава украинского проекта по возвращению российских пленных «Наш выход» и бывшая гражданская жена Ковткова Ирина Крынина.

В сентябре 2023 года жительница Красноярска Ирина Крынина стала первой россиянкой, которая приехала в Украину по программе «Вернем жене мужа», чтобы найти попавшего в плен Ковткова. Мужчина мог выбрать: дождаться обмена военнопленными либо поселиться с супругой в Украине или в третьей стране.

«Зачем, блядь?»
Россиянка с детьми поехала в Киев, чтобы спасти мужа из плена. Но он оказался не готов к их встрече
Общество

Через два месяца после встречи с Крыниной в Украине Ковтков решил вернуться в Россию. «А я приняла решение, что я остаюсь в Украине, помогаю военнопленным, ищу без вести пропавших и пытаюсь остановить войну, потому что каждый день войны — это новые смерти, новое горе, новые беды», — заявила Крынина.

Сегодня представитель Крыниной сообщил изданию «Вот Так», что Ирина не планирует возвращаться в Россию из-за статуса «иностранного агента», а с Ковтковым она рассталась.

«У них сложные отношения. И они переживали разные моменты. Сейчас они не в отношениях», — заявил пресс-секретарь главы движения «Наш выход».

Россиянки запустили проект помощи пленным россиянам
Они работают лучше Минобороны РФ и знают о судьбе сотен российских военных. Им помогает Украина
Общество

В комментарии украинскому каналу Freedom после обмена Крынина сообщила, что увидела видео с Ковтковым из Беларуси, на котором ему дали телефон, чтобы позвонить матери. «Он позвонил маме, и я увидела первую его улыбку, наверное, за все время нахождения в плену», — рассказала активистка.

Российские военные подтвердили обмен, а также сообщили, что в Россию возвращены 20 гражданских лиц. По данным Russia Today, самолет с участниками обмена вечером 2 октября приземлился в Москве.

