Вышел новый альбом Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт выпустила новый альбом The Life of a Showgirl, он стал 12-м по счету студийным альбомом в ее карьере, пишет Reuters.

В новом альбоме Свифт 12 песен общей продолжительностью в 41 минуту — это самый короткий альбом певицы с момента ее дебюта в 2006 году, отмечает Би-би-си. Половина из композиций посвящены любви, остальные затрагивают тему славы.

Журналисты пишут, что композиции для альбома записывались во время тура Eras, который проходил в 2023-2024 годах. Его выход сопровождался всемирной рекламной кампанией, во время которой в различных частях планеты проводились вечеринки в кинотеатрах и распродажи в магазинах Target, начинавшиеся ровно в полночь.

Свифт начала рассказывать об альбоме еще 11 августа — в этот день она разместила на своем сайте таймер с обратным отсчетом до 00:12 12 августа по восточному времени США. В эту минуту певица опубликовала название альбома.

«Тур постепенно подходил к концу, я уже была готова его завершить — и это было самым большим достижением в моей жизни. И я просто подумала: хочу записать альбом, которым буду так же гордиться», — рассказала Свифт о своем решении создать новый альбом во время тура.

Среди песен, вошедших в новый альбом, есть композиции, посвященные отношениям Свифт и футболиста Трэвиса Келси — пара объявила о помолвке в конце августа 2025 года после двух лет отношений. Также, как отмечает The Washington Post, в альбоме нашлось место теме критики хейтеров певицы.

Заглавный трек альбома Свифт записала вместе с другой популярной американской певицей, Сабриной Карпентер. В ней рассказывается история человека, исполнившего свою мечту о славе.