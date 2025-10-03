EN
Общество

Вышел новый альбом Тейлор Свифт

2 минуты чтения 14:03 | Обновлено: 14:06

Американская певица Тейлор Свифт выпустила новый альбом The Life of a Showgirl, он стал 12-м по счету студийным альбомом в ее карьере, пишет Reuters.

В новом альбоме Свифт 12 песен общей продолжительностью в 41 минуту — это самый короткий альбом певицы с момента ее дебюта в 2006 году, отмечает Би-би-си. Половина из композиций посвящены любви, остальные затрагивают тему славы.

В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
Криминал10 минут чтения

Журналисты пишут, что композиции для альбома записывались во время тура Eras, который проходил в 2023-2024 годах. Его выход сопровождался всемирной рекламной кампанией, во время которой в различных частях планеты проводились вечеринки в кинотеатрах и распродажи в магазинах Target, начинавшиеся ровно в полночь.

Свифт начала рассказывать об альбоме еще 11 августа — в этот день она разместила на своем сайте таймер с обратным отсчетом до 00:12 12 августа по восточному времени США. В эту минуту певица опубликовала название альбома.

«Тур постепенно подходил к концу, я уже была готова его завершить — и это было самым большим достижением в моей жизни. И я просто подумала: хочу записать альбом, которым буду так же гордиться», — рассказала Свифт о своем решении создать новый альбом во время тура.

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
Интернет и мемы10 минут чтения

Среди песен, вошедших в новый альбом, есть композиции, посвященные отношениям Свифт и футболиста Трэвиса Келси — пара объявила о помолвке в конце августа 2025 года после двух лет отношений. Также, как отмечает The Washington Post, в альбоме нашлось место теме критики хейтеров певицы.

Заглавный трек альбома Свифт записала вместе с другой популярной американской певицей, Сабриной Карпентер. В ней рассказывается история человека, исполнившего свою мечту о славе.

