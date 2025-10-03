EN
Общество

Недосып связали с ожирением

2 минуты чтения 17:30

Сон следует рассматривать как не менее важный фактор здорового образа, чем питание и физическая активность, сообщает Medscape со ссылкой на заявление Американской кардиологической ассоциации. Дефицит сна врачи связывают с ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

Выяснилось, что люди, которые спят меньше семи часов в сутки, почти вдвое чаще страдают избыточным весом по сравнению с теми, кто спит от семи до девяти часов, говорится в заявлении ассоциации. Там отмечается, что плохой сон снижает чувствительность к инсулину, нарушает работу гормонов, регулирующих аппетит, и ослабляет контроль над выбором пищи. Исследования показывают, что люди с нарушениями сна чаще выбирают калорийные продукты, меньше двигаются и медленнее худеют даже при диетах и тренировках.

В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
Ученые выяснили, когда лучше начинать переходить на ЗОЖ
Общество4 минуты чтения

Дополнительным фактором риска называют сонное апноэ. При этом заболевании снижение веса происходит заметно медленнее. По словам ученых, сокращение сна замедляет обмен веществ и повышает вероятность саркопенического ожирения — сочетания избыточного веса и потери мышечной массы.

При этом, как пишет Medscape, продление сна всего на 1,2 часа в сутки позволило участникам одного из экспериментов сократить суточное потребление калорий примерно на 270 и снизить массу тела без изменений в рационе и уровне активности.

В кардиологической ассоциации США рекомендовали придерживаться регулярного графика сна, спать в темной и прохладной комнате, отказаться от использования гаджетов перед сном и обеспечить достаточную физическую активность днем.

Ранее врач рассказала о натуральном способе быстро заснуть. Эффект от него она сравнила с эффектом аптечного снотворного.

