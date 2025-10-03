Недосып связали с ожирением

Сон следует рассматривать как не менее важный фактор здорового образа, чем питание и физическая активность, сообщает Medscape со ссылкой на заявление Американской кардиологической ассоциации. Дефицит сна врачи связывают с ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

Выяснилось, что люди, которые спят меньше семи часов в сутки, почти вдвое чаще страдают избыточным весом по сравнению с теми, кто спит от семи до девяти часов, говорится в заявлении ассоциации. Там отмечается, что плохой сон снижает чувствительность к инсулину, нарушает работу гормонов, регулирующих аппетит, и ослабляет контроль над выбором пищи. Исследования показывают, что люди с нарушениями сна чаще выбирают калорийные продукты, меньше двигаются и медленнее худеют даже при диетах и тренировках.

Дополнительным фактором риска называют сонное апноэ. При этом заболевании снижение веса происходит заметно медленнее. По словам ученых, сокращение сна замедляет обмен веществ и повышает вероятность саркопенического ожирения — сочетания избыточного веса и потери мышечной массы.

При этом, как пишет Medscape, продление сна всего на 1,2 часа в сутки позволило участникам одного из экспериментов сократить суточное потребление калорий примерно на 270 и снизить массу тела без изменений в рационе и уровне активности.

В кардиологической ассоциации США рекомендовали придерживаться регулярного графика сна, спать в темной и прохладной комнате, отказаться от использования гаджетов перед сном и обеспечить достаточную физическую активность днем.

