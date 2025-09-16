Назван похожий на натуральное снотворное способ заснуть

Врач Триша Пасрича опубликовала колонку в The Washington Post, в которой рассказала о способе быстро заснуть. Утверждается, что эффект от него сравним с безрецептурными снотворными.

Он заключается в согревании ног перед сном — это не только заставляет человека чувствовать усталость, но и провоцирует изменения в работе мозга, вызывая фазы, похожие на его деятельность в периоды глубокого сна.

«Это натуральное снотворное», — считает изучающий механизм передачи нервными клетками сигналов об отходе ко сну профессор Имперского колледжа Лондона Уильям Уисден. Он отмечает, что разогрев кожи рук и ног усиливает сонливость.

Пасричи отмечает, что ноги можно разогревать, принимая теплую ванную или душ перед сном, надевая носки или подготавливая быструю ванночку для ног непосредственно перед отходом в постель. Со ссылкой на данные исследований журналисты пишут, что согревание ног в ванночке за час до сна в течение шести недель может приводить к повышению скорости наступления сна и увеличению его продолжительности.

Также даже прием ванны в течение 10 минут за один-два часа до сна способен помочь человеку уснуть на девять минут быстрее и повысить эффективность сна. Популярные медицинские средства, как отмечается в материале, помогают засыпать быстрее, но разница незначительна — этот срок у некоторых из них составляет семь минут.

При этом согревание ног как способ ускорить отход ко сну имеет ограничения своей эффективности — его стоит применять поздним вечером, когда циркадные ритмы уже настроены на сон. Прием теплых ванн в течение дня не принесет такого же эффекта.

Важно также поддерживать оптимальную для засыпания температуру в помещении. Журналисты отмечают, что эксперты часто советуют поддерживать ее на уровне 15,5-19,4 градуса по Цельсию, однако в действительности мнения людей по этому вопросу могут значительно отличаться.