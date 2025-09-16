EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Назван похожий на натуральное снотворное способ заснуть

2 минуты чтения 21:35 16 сентября | Обновлено: 21:37 16 сентября

Врач Триша Пасрича опубликовала колонку в The Washington Post, в которой рассказала о способе быстро заснуть. Утверждается, что эффект от него сравним с безрецептурными снотворными.

Он заключается в согревании ног перед сном — это не только заставляет человека чувствовать усталость, но и провоцирует изменения в работе мозга, вызывая фазы, похожие на его деятельность в периоды глубокого сна.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

«Это натуральное снотворное», — считает изучающий механизм передачи нервными клетками сигналов об отходе ко сну профессор Имперского колледжа Лондона Уильям Уисден. Он отмечает, что разогрев кожи рук и ног усиливает сонливость.

Пасричи отмечает, что ноги можно разогревать, принимая теплую ванную или душ перед сном, надевая носки или подготавливая быструю ванночку для ног непосредственно перед отходом в постель. Со ссылкой на данные исследований журналисты пишут, что согревание ног в ванночке за час до сна в течение шести недель может приводить к повышению скорости наступления сна и увеличению его продолжительности.

Также даже прием ванны в течение 10 минут за один-два часа до сна способен помочь человеку уснуть на девять минут быстрее и повысить эффективность сна. Популярные медицинские средства, как отмечается в материале, помогают засыпать быстрее, но разница незначительна — этот срок у некоторых из них составляет семь минут.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

При этом согревание ног как способ ускорить отход ко сну имеет ограничения своей эффективности — его стоит применять поздним вечером, когда циркадные ритмы уже настроены на сон. Прием теплых ванн в течение дня не принесет такого же эффекта.

Важно также поддерживать оптимальную для засыпания температуру в помещении. Журналисты отмечают, что эксперты часто советуют поддерживать ее на уровне 15,5-19,4 градуса по Цельсию, однако в действительности мнения людей по этому вопросу могут значительно отличаться.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве