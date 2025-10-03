EN
Экономика

Доходы России от продажи нефти рухнули

2 минуты чтения 15:09 | Обновлено: 15:25

Поступления в бюджет России от продажи нефти в сентябре 2025 года сократились на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты собственных подсчетов.

Журналисты называют две причины этого спада — падение мировых цен на нефть и чрезмерное укрепление курса рубля. Совокупное количество бюджетных доходов от продажи газа и нефти сократилось еще больше, на 25% год к году.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Мировые цены на нефть падают из-за ожиданий на рынке после заявления стран ОПЕК+ об ускорении восстановления добычи — игроки опасаются, что в следующем году предложение в этом секторе превысит спрос. Одновременно, как считают журналисты, сказываются и эффекты от высказываний президента США Дональда Трампа, который требует прекратить закупку топлива у России.

Российский Минфин в своей отчетности рассчитал стоимость проданной в сентябре нефти по августовскому курсу марки Urals в 57,55 доллара за баррель. Годом ранее она была на 18% выше — изменение показателя сопоставимо с динамикой цены нефти бренда Brent, стоимость которой за аналогичный период снизилась на 15%.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Растущий курс рубля ведет к тому, что компании-экспортеры получают меньше российской валюты за проданную нефть, что сказывается и на их выручке, и на доходах бюджета. В августе курс рубля по отношению к доллару был на почти 15% выше, чем год назад.

Также журналисты отмечают, что в сентябре 2025 года Россия снизила объем государственных субсидий нефтепереработчикам из-за роста цен на топливо внутри страны и за рубежом. Показатели по автомобильному топливу оказались минимальными с октября 2023 года — тогда денег не выделяли вообще.

