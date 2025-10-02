EN
Общество

РПЦ обвинила президента Польши в общении с демонами

2 минуты чтения 08:57

Президент Польши Кароль Навроцкий, рассказавший о своем общении с духом умершего человека, в действительности, вероятно, общается с демонами. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Он подчеркнул, что увлечение спиритизмом является тяжким грехом для христианина. «Увлечение правящих элит контактами с якобы душами мертвых всегда было предвестником больших бед и потрясений в государстве. Еще в ветхозаветные времена Бог предупреждал, что под видом душ предков с человеком взаимодействуют падшие ангелы (демоны), цель которых — погубить род человеческий», — сказал Лукьянов, добавив, что и Навроцкий «судя по всему, взаимодействует с демонами».

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Ранее президент Кароль Навроцкий рассказал, что почти каждый день проводит спиритические сеансы, в ходе которых советуется с духом известного польского государственного деятеля, борца за независимость и военачальника Юзефа Пилсудского.

«Мы часто беседуем, практически каждый день. Тем очень много: с одной стороны — польско-большевистская война 1920 года, с другой — текущая международная ситуация после нападения Российской Федерации и угроз со стороны России. Часто говорим и о парламенте», — сказал Навроцкий.

Тогда же он ответил на вопрос о своем пристрастии к никотиновым пакетикам, заявив, что не видит в этом ничего предосудительного, а общественная реакция на его привычку вызывает у него смех.

Горящие новости
