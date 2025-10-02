«Радио Судного дня» передало новые сообщения перед выступлением Путина

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», второго октября передала два новых сообщения. Это произошло перед выступлением Владимира Путина на XXII пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

О новых сообщениях объявил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции. Отмечается, что первое сообщение в эфире радиостанции прозвучало в четверг в 13:15 по мск, оно содержало слово «Тюбокек». Второе сообщение со словом «Лесовьюк» появилось в 14:31 по мск.

Выступление Путина на заседании клуба «Валдай» началось примерно в 18:20 по мск. Сообщалось, что тема заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Путин во время форума собирался говорить о сегодняшней международной ситуации и ее причинах.

«Давайте дождемся с вами выступления президента. Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить, и о предтече этой ситуации, о возможных формах развития ее. В целом я ожидаю достаточно интересного, глубокого, концептуального, возможно, дискуссионного выступления президента»,— цитирует Пескова «Коммерсантъ».

По данным РБК, в ходе выступления Путин заявил, что в мире нет и не будет силы, которая бы предписывала всем, что делать. По его словам, какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи есть предел. «Есть такое у нас в народе выражение: против лома нет приема, окромя другого лома. А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире. Всегда! Он всегда появляется!» — утверждает Путин.

УВБ-76 — это коротковолновая военная радиостанция, действующая на частоте 4625 кГц с середины 1970-х годов. Ее также называют «Жужжалкой» из-за характерного непрерывного монотонного звукового сигнала, который периодически прерывается закодированными голосовыми сообщениями.



