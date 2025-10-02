Названы самые популярные осенние духи

По данным американской исследовательской компании Circana, продажи духов в этом году выросли в США на шесть процентов, что объясняется в том числе запуском новых брендов. Издание South China Morning Post рассказало о самых популярных духах этой осени.

Клемент Гаварри, старший парфюмер химической компании DSM-Firmenich AG, предположил, что этой осенью потребители будут искать «неогурманские» ароматы. По его словам, сейчас люди «предпочитают десертные ароматы, но с изюминкой». Парфюмер отметил, что такие ароматы возносят привычные вкусовые ноты «на более изысканный и художественный уровень, включая нетрадиционные, неожиданные или контрастные ноты, такие как пикантные, зеленые или древесные элементы».

В число лучших дизайнерских ароматов, по версии SCMP, вошел Oud Voyager от Tom Ford, в котором традиционный удовый аромат сочетается с геранью и ароматом красного пиона. Далее в списке идет Bois d’Argent от Dior, впервые выпущенный в 2004. В нем сочетаются ноты тосканского ириса, ладана, ванили и белого меда. В топ-5 ароматов также вошли Moonlight Cherry от Van Cleef & Arpels, Barénia от Hermès и Muschio di Luce от Gucci.

В отдельную категорию авторы рейтинга ароматы, при производстве которых используются необычные вещества или технологии. В этот список попал Útilykt от Fischersund. Исландский бренд был основан в 2017 году. Аромат принадлежит коллекции, которая создавалась вручную с использованием исландских трав и масел, а каждый ее флакон упакован в специальный хлопковый чехол.

В этом же списке оказался Tales of Amber от Goldfield & Banks, в котором амбра из Новой Зеландии сочетается с агаровым деревом, мускусом, ароматом мха и мадагаскарским маслом корицы. Также в список вошли Rosa Sublime от Granado, Osmanthus 19 от Le Labo и Painted Desert от Frama.

Среди других наиболее популярных осенних духов авторы рейтинга выделили Above Us, Steorra от Aesop, Vanilla Salt от Ellis Brooklyn, Tana Meadow от Liberty LBTY и другие ароматы. Ранее The Independent опубликовал список лучших женских духов, который для издания составила журналистка Люси Смит, пишущая о макияже, уходе за кожей, волосами и телом.