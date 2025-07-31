Эксперт назвала лучшие женские духи

Журналистка The Independent Люси Смит, пишущая о макияже, уходе за кожей, волосами и телом, провела в течение двух месяцев тестировала женские ароматы и составила рейтинг лучших духов.

Смит подчеркнула, что при выборе аромата важно различать три их вида: туалетную воду, парфюмированную воду и экстракт парфюма. Туалетная вода содержит меньше ароматических масел, обычно 5–10%, что делает аромат более легким. Парфюмированная вода имеет более высокую концентрацию, обычно более 20%, а экстракт парфюма — до 40%.

Врачи пытались забирать органы у живых пациентов Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации Общество 10 минут чтения

В ходе исследования Смит распыляла духи на пульсирующие точки на левом и правом запястьях, а также на пульсирующие точки на шее. После этого она носила аромат в течение восьми часов и оценивала его по ряду критериев.

В их число вошло то, как аромат ощущается сразу после нанесения на кожу и с течением времени. Эксперт подчеркнула, что она обращала внимание на любые изменения в аромате во время дня. Также она включила в список те духи, которые, по ее мнению, «не кажутся избитыми, базовыми или знакомыми». Помимо этого, Смит оценивала стойкость и соотношение цены и качества духов.

Лучшим ароматом для женщин журналистка назвала Kayali Maldives. «Это именно то, что я хочу видеть в летнем аромате, и мне понравилась ностальгия по теплой погоде, которую он вызвал, когда я тестировала его в конце зимы – начале весны. Он легкий, с нотками цитрусовых и свежести», — описала духи эксперт.

ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось Общество 9 минут чтения

Лучшими бюджетными духами она посчитала парфюмированную воду Diem Darre You, а лучшим цитрусовым ароматом — одеколон Jo Malone London с ароматом лайма, базилика и мандарина. Самым стойким ароматом оказался Chanel Coco Mademoiselle, а лучшими сладкими духами — Parfums de Marly.

Также Смит назвала фаворитов в категориях «духи унисекс», «цветочные женские духи», «лучшие летние духи» и других. Она добавила, что помимо пульсирующих точек на запястьях и шее, духи рекомендуется наносить на внутреннюю сторону локтей и под колени.