EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянки рассказали о насилии во время родов

2 минуты чтения 18:09

Каждая вторая женщина в России сталкивалась с акушерским насилием во время или после родов. Об этом сообщает «Коса» со ссылкой на исследование проекта «ТыНеОдна». 

Сообщается, что в опросе приняли участие 1446 женщин. Под акушерским насилием авторы понимают как психологическое давление, так и физические действия.

Согласно полученным данным, почти треть опрошенных (29,6%) рассказали о проведении медицинских процедур без их согласия. Около 23% сообщили о грубых или болезненных осмотрах, 19,7% — о запрете двигаться или менять позу. Каждая седьмая женщина (14,6%) пережила зашивание без обезболивания. Почти каждая пятая (19,5%) сталкивалась с давлением на живот во время родов, еще 17,6% — с обвинениями со стороны медперсонала, 16,8% — с отказом в уходе.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

Около четверти женщин (24,3%) отметили неподобающее поведение медицинского персонала, чаще всего критику за громкий крик или выражение эмоций. Кроме того, почти половина опрошенных (47,4%) сообщили о физических травмах, чаще всего — разрывах различной степени сложности.

Авторы исследования подчеркивают, что травматичный опыт родов напрямую влияет на репродуктивные планы. Женщины, пережившие акушерское насилие, более чем в два раза чаще заявляли о нежелании заводить еще детей (35% против 14% среди тех, кто столкнулся только с травмами). По оценкам экпертов, насилие в 2,5 раза сильнее влияет на отказ от деторождения, чем сами физические последствия.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Исследователи отмечают, что за последние десятилетия число подобных случаев в России сокращается, но очень медленно. Даже в 2025 году примерно каждая третья рожавшая женщина по-прежнему сообщает о нарушениях ее прав и грубости в родильных домах.

Минувшей весной общественный резонанс вызвала история жительницы Петербурга Дарьи Сенчило, которой пришлось рожать в туалете роддома без помощи медперсонала. При этом у женщины был заключен платный договор с акушеркой на сопровождение. Руководство клиники впоследствии отказалось извиняться и, по словам Сенчило, позволяло себе «издевательские комментарии».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял