Россиянки рассказали о насилии во время родов

Каждая вторая женщина в России сталкивалась с акушерским насилием во время или после родов. Об этом сообщает «Коса» со ссылкой на исследование проекта «ТыНеОдна».

Сообщается, что в опросе приняли участие 1446 женщин. Под акушерским насилием авторы понимают как психологическое давление, так и физические действия.

Согласно полученным данным, почти треть опрошенных (29,6%) рассказали о проведении медицинских процедур без их согласия. Около 23% сообщили о грубых или болезненных осмотрах, 19,7% — о запрете двигаться или менять позу. Каждая седьмая женщина (14,6%) пережила зашивание без обезболивания. Почти каждая пятая (19,5%) сталкивалась с давлением на живот во время родов, еще 17,6% — с обвинениями со стороны медперсонала, 16,8% — с отказом в уходе.

Около четверти женщин (24,3%) отметили неподобающее поведение медицинского персонала, чаще всего критику за громкий крик или выражение эмоций. Кроме того, почти половина опрошенных (47,4%) сообщили о физических травмах, чаще всего — разрывах различной степени сложности.

Авторы исследования подчеркивают, что травматичный опыт родов напрямую влияет на репродуктивные планы. Женщины, пережившие акушерское насилие, более чем в два раза чаще заявляли о нежелании заводить еще детей (35% против 14% среди тех, кто столкнулся только с травмами). По оценкам экпертов, насилие в 2,5 раза сильнее влияет на отказ от деторождения, чем сами физические последствия.

Исследователи отмечают, что за последние десятилетия число подобных случаев в России сокращается, но очень медленно. Даже в 2025 году примерно каждая третья рожавшая женщина по-прежнему сообщает о нарушениях ее прав и грубости в родильных домах.

Минувшей весной общественный резонанс вызвала история жительницы Петербурга Дарьи Сенчило, которой пришлось рожать в туалете роддома без помощи медперсонала. При этом у женщины был заключен платный договор с акушеркой на сопровождение. Руководство клиники впоследствии отказалось извиняться и, по словам Сенчило, позволяло себе «издевательские комментарии».