Заплатившей за сопровождение родов россиянке пришлось рожать в одиночку в туалете и терпеть насмешки врачей

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Сенчило обратилась в полицию после того, как ей пришлось рожать ребенка самостоятельно в туалете роддома. Акушерка, с которой был заключен платный договор на сопровождение, знала о начавшихся схватках пациентки, но продолжила спать. Руководство клиники проблемы в случившемся не видит. На эту историю, опубликованную в «Фонтанке», обратила внимание «Коса».

Как пишет издание, Дарья Сенчило прибыла в роддом ночью 13 января, когда почувствовала первые схватки. Дежурный охранник проводил ее в приемный кабинет, а затем, по его собственному свидетельству, разбудил акушерку Айтан Джафарову и сообщил ей о прибытии пациентки.

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К Сенчило, однако, никто не вышел. Она почувствовала себя плохо, испугалась, что ее стошнит в приемной и поползла к туалету. Там начались потуги, женщина уже не смогла вернуться обратно и начала стучать дверью туалетной кабинки о стену, чтобы привлечь внимание, пишет издание.

Спящую акушерку, судя по всему, разбудил шум, рассказала женщина. «Я говорю: „Голова ребенка у меня в руках, помогите“. Джафарова убегает. Поймала выпавшего ребенка, а он в пузыре и молчит. Я рвала этот пузырь руками, потом шлепнула его по попе, как это делали акушерки в моих первых родах. И он закричал. Акушерка снова рядом, у меня сильно кружится голова, я протягиваю ей ребенка, говорю: „Возьмите, сейчас упаду“. А она снова от меня убегает. Выхожу с ребенком в руках в коридор. И только там какая-то женщина прикатила каталку, помогла мне и Мирону залезть на нее (мешает пуповина между ног, а на руках ребенок)», — вспоминает Дарья Сенчило.

Решение подать заявление в правоохранительные органы Дарья и ее муж приняли после разговора с заместителем главврача больницы. Согласно материалам предварительного следствия, сотрудница не извинилась за произошедшее, а посоветовала женщине «благодарить бога за то, что все хорошо, и роды прошли так, как задумано природой». На вопрос Дарьи, видела ли она на камерах ползущую по коридору беременную женщину, врач ответила: «Ты так бодренько ползла, могла бы и до поста охраны доползти».

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Позже выяснилось, что запись с камеры видеонаблюдения из коридора не сохранилась. По словам врачей, она якобы была настроена на прямую трансляцию.

Показания медперсонала о событиях той ночи сильно расходятся. Большинство сотрудников утверждают, что роды случились уже после того, как девушку нашли и положили на каталку. И только уборщица, давая показания в СК, сказала, что Дарья Сенчило родила в туалете самостоятельно. Эту версию событий позже подтвердила и судебно-медицинская экспертиза.

Никто из врачей пока не был привлечен к ответственности, но акушерку Джафарову, по словам сотрудников роддома, уволили.