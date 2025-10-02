Чрезмерную послушность детей связали с проблемами в будущем

Дети, которые с раннего возраста стараются угождать взрослым и всегда следовать правилам, в будущем рискуют столкнуться с тревожностью и выгоранием. О том, как избежать этого сценария, психолог Бекки Кеннеди рассказала в статье CNBC Make it.

По ее словам, дети, которые стремятся всем угодить, быстро учатся считывать эмоции родителей и подстраивать свое поведение таким образом, чтобы заслужить одобрение. Однако именно эти качества, если их закрепить, становятся основой взрослой тревожности и чувства пустоты. «Мы приучаем детей, особенно девочек, снова и снова разочаровывать самих себя ради того, чтобы сделать счастливыми других», — отметила Кеннеди. В итоге такие люди часто оказываются в неудачных отношениях и испытывают проблемы с самооценкой, заключает эксперт.

В статье психолог напоминает, что желание радовать других нередко оборачивается подавлением эмоций, избеганием конфликтов и зависимостью от внешней оценки. Это мешает строить близкие связи, развивать уверенность и даже двигаться по карьерной лестнице.

Кеннеди предложила три стратегии, которые, по ее мнению, помогут родителям скорректировать поведение ребенка-«угодника». Во-первых, важно дать понять, что любовь родителей сохраняется даже в момент конфликта. Например, можно говорить: «Да, я злюсь, но все равно тебя люблю». Во-вторых, стоит отмечать и поощрять, когда ребенок делает самостоятельный выбор, даже если он отличается от родительского: «Ты не любишь йогурт, предпочитаешь бублики — и это здорово». И наконец, нужно учить ребенка принимать собственные решения, даже если они не устраивают других, говорит специалист.

Психолог также обращает внимание, что дети усваивают привычки, наблюдая за взрослыми. Поэтому если родители ставят чужие интересы выше своих и не умеют отстаивать границы, ребенок с большой вероятностью будет копировать эти модели поведения.

Ранее эксперт поделилась методами выстраивания доверительных отношений с детьми. В списке рекомендаций, в частности, разговоры на сложные и неудобные темы.