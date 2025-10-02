EN
Общество

Чрезмерную послушность детей связали с проблемами в будущем

2 минуты чтения 16:01

Дети, которые с раннего возраста стараются угождать взрослым и всегда следовать правилам, в будущем рискуют столкнуться с тревожностью и выгоранием. О том, как избежать этого сценария, психолог Бекки Кеннеди рассказала в статье CNBC Make it.

По ее словам, дети, которые стремятся всем угодить, быстро учатся считывать эмоции родителей и подстраивать свое поведение таким образом, чтобы заслужить одобрение. Однако именно эти качества, если их закрепить, становятся основой взрослой тревожности и чувства пустоты. «Мы приучаем детей, особенно девочек, снова и снова разочаровывать самих себя ради того, чтобы сделать счастливыми других», — отметила Кеннеди. В итоге такие люди часто оказываются в неудачных отношениях и испытывают проблемы с самооценкой, заключает эксперт.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

В статье психолог напоминает, что желание радовать других нередко оборачивается подавлением эмоций, избеганием конфликтов и зависимостью от внешней оценки. Это мешает строить близкие связи, развивать уверенность и даже двигаться по карьерной лестнице.

Кеннеди предложила три стратегии, которые, по ее мнению, помогут родителям скорректировать поведение ребенка-«угодника». Во-первых, важно дать понять, что любовь родителей сохраняется даже в момент конфликта. Например, можно говорить: «Да, я злюсь, но все равно тебя люблю». Во-вторых, стоит отмечать и поощрять, когда ребенок делает самостоятельный выбор, даже если он отличается от родительского: «Ты не любишь йогурт, предпочитаешь бублики — и это здорово». И наконец, нужно учить ребенка принимать собственные решения, даже если они не устраивают других, говорит специалист.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Психолог также обращает внимание, что дети усваивают привычки, наблюдая за взрослыми. Поэтому если родители ставят чужие интересы выше своих и не умеют отстаивать границы, ребенок с большой вероятностью будет копировать эти модели поведения.

Ранее эксперт поделилась методами выстраивания доверительных отношений с детьми. В списке рекомендаций, в частности, разговоры на сложные и неудобные темы.

