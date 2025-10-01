Врачей обязали писать разборчивым почерком

Суд в Индии запретил врачам писать рецепты и другие документы неразборчивым почерком. Это произошло после того, как во время рассмотрения дела об изнасиловании и мошенничестве судья не смог разобрать рукописный текст медицинско-правового отчета, сообщает Би-би-си.

Судья подчеркнул, что «разборчивый рецепт — это фундаментальное право пациента», ведь от него может зависеть жизнь. Он обязал власти включить уроки каллиграфии в медицинские программы и в течение двух лет внедрить электронные рецепты. До этого времени врачи должны писать назначения аккуратными заглавными буквами, отмечает издание.

ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось Общество 9 минут чтения

Как заявил президент Индийской медицинской ассоциации Дилип Бханушал, в городах врачи все чаще переходят на цифровые рецепты, но в сельских районах и небольших городах рецепты остаются рукописными. «Мы рекомендуем писать разборчиво, но если врач принимает десятки пациентов в день, это трудно», — пояснил он журналистам.

Эксперты отмечают, что речь в данном случае идет не об эстетике, а о рисках для здоровья. Так, согласно выпущенному в 1999 году отчету Института медицины США, медицинские ошибки становились причиной как минимум 44 тысяч предотвратимых смертей ежегодно, из которых 7 тысяч были связаны именно с неразборчивым почерком. В Великобритании власти признали, что ошибки при назначении препаратов приводили к «ужасающему уровню вреда и смертей», и заявили, что внедрение электронных систем выписки рецептов может сократить число ошибок на 50%.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше Экономика 6 минут чтения

В Индии достоверной статистики нет, но известны трагические случаи, отмечает Би-би-си. В частности, в статье упоминается женщина, которая начала страдать от судорог после того, как ей по ошибке выдали лекарство для диабетиков вместо обезболивающего с похожим названием. А в 2014 году трехлетняя девочка погибла после неправильной инъекции от температуры — снова из-за неразборчиво написанного рецепта.

Тема плохого почерка врачей поднималась минувшим летом и в России. Депутат Госдумы Антон Ткачев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением обязать медиков печатать рецепты на принтере. По его словам, пациенты и даже фармацевты часто не могут разобрать записи, что приводит к отказам в продаже лекарств, задержкам в лечении и ошибкам при выдаче препаратов. Особенно остро эта проблема, по его словам, затрагивает пожилых людей, которые не могут самостоятельно расшифровать назначения.

