Экономика

Собянин и Греф назвали находящиеся под угрозой исчезновения профессии

2 минуты чтения 15:19

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбера Герман Греф поспорили о списке профессий, которые в ближайшее время исчезнут из-за развития искусственного интеллекта, пишет РИА «Новости».

Греф заявил, что ИИ заменит в первую очередь представителей неквалифицированных профессий, связанных с физическим трудом. Собянин не согласился и поспорил с ним, приведя в пример дворников, которые не могут быть заменены новыми технологиями. Глава Сбера настоял на своей правоте, в результате чего мэр Москвы посоветовал горожанам обращаться к Грефу по поводу неубранного снега.

Секрет пассажира
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
Криминал12 минут чтения

Глава Сбера считает, что уже через два-три года роботы, которых он назвал «физическим AI», будут способны подметать улицы, подавать еду и готовить ее. Собянин не согласился и отметил, что такой работой искусственный интеллект не занимается.

«Скорее всего, все наоборот. Искусственный интеллект не занимается погрузкой товаров, разгрузкой или подачей еды на стол. Наоборот, он занимается как раз высокотехнологичными ребятами, которые сидят у компьютера, что-то там придумывают и так далее», — заявил мэр Москвы.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Собянин добавил, что дворникам, которых, по его мнению, ИИ не сможет заменить, понадобится начальство — в качестве примера он привел заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, а затем и себя, призвав Грефа «протягивать всю цепочку».

В ответ на предложение Собянина обращаться к Грефу по поводу неубранного снега глава Сбера пошутил, что ему нужно «еще хотя бы несколько лет» прежде чем принять такое предложение. Ранее он заявил о возможности появления общего искусственного интеллекта и суперинтеллекта, который сможет справиться с нерешаемыми проблемами человечества.

