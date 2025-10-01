Российские мужчины рассказали о своих причинах сесть на диету

Почти три четверти (73%) российских мужчин никогда не худели случайно, чаще всего негативные комментарии по поводу своего веса получали зумеры. Об этом со ссылкой на исследование сервиса доставки еды Grow Food пишет «Афиша Daily».

Треть опрошенных рассказали, что садились на диету после шуток друзей — этот вариант ответа оказался самым популярным. На втором месте — критика и негативные комментарии со стороны женщин, так ответили 18%.

В опросе приняли участие полторы тысячи мужчин, авторы утверждают, что они принимали ответы из всех регионов России. Участникам исследования было от 18 до 55 лет. Негативные комментарии по поводу своего веса слышали все респонденты, чаще всего их получали зумеры — 27%.

11% опрошенных посчитали, что их партнер должен принимать их любыми, даже если они имеют лишний вес. Более четверти (26%) мужчин рассказали, что обижаются или закрываются в ответ на критику по поводу своего лишнего веса.

63% опрошенных делают вид, что не поняли намеков или не обижаются на слова о своем лишнем весе. Однако большинство обижающихся (88%) рассказали, что мстят за замечание о своем весе партнеру. 48% партнеров отметили, что хотят иметь стройное тело, чтобы нравиться себе — еще 43% хотят быть привлекательными для партнера. Из этих двух вариантов больше всего нравиться себе хотят зумеры, представители других поколений чаще выбирали вариант с партнером.

Более половины опрошенных (58%) признались, что срывались во время диеты. В топ продуктов, которые нарушали план питания, вошли пиво, фастфуд и чипсы. При этом 71% респондентов заявили, что им удалось сбросить вес.