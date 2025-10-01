Названы лучшие рэп-альбомы всех времен

Американский журнал Pitchfork, посвященный музыкальной индустрии, составил список из ста лучших рэп-альбомов всех времен. В предисловии к рейтингу его авторы рассказали о важных моментах в истории рэпа и способах распространения треков, после чего отметили, что они считают рэп «не оторванным от музыкального контекста ремеслом, а скорее процессом постоянного обновления».

По словам авторов рейтинга, они старались минимизировать повторы одного и того же исполнителя в списке и максимально представить разнообразие рэпа. Однако составители отметили, что их список имеет ряд недостатков, связанных в том числе с особенностями рэпа как музыкального жанра и с небольшим количеством женского творчества.

На первом месте рейтинга оказался The Infamous, второй альбом американского хип-хоп-дуэта Mobb Deep, выпущенный в 1995 году. Трек Shook Ones, Part II составители назвали одной из лучших рэп-песен в истории. Один из участников коллектива — Альберт Джонсон, известный под псевдонимом Prodigy. Авторы рейтинга считают, что, возможно, никто «не умел начинать и заканчивать рэп-куплеты лучше, чем Prodigy».

Второе место занял альбом All Eyez on Me Тупака Шакура (2Pac), вышедший в 1996 году на двух дисках. «Треклист All Eyez on Me мчится с бешеной скоростью: визжащие синты, плотные куплеты и даже самые мрачные песни пульсируют энергией», — написали авторы рейтинга.

На третьем месте оказался 400 Degreez от Juvenile. Составители считают, что «есть хип-хоп до 400 Degreez , и есть хип-хоп после 400 Degreez», и называют этот альбом «переломным для южного рэпа».

В топ-10 альбомов попали Ghostface Killah с альбомом Supreme Clientele, Nas с альбомом Illmatic, Rich Gang с альбомом Rich Gang: Tha Tour Pt. 1, Lauryn Hill с альбомом The Miseducation of Lauryn Hill, Clipse с альбомом Hell Hath No Fury, Outkast с альбомом Aquemini и Madvillain с альбомом Madvillainy. Завершают рейтинг альбомы Underdog от Duwap Kaine и Doggystyle от Snoop Dogg.