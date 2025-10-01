EN
Общество

Ученые связали удаленную работу с повышенной рождаемостью

21:30

Международная группа ученых выяснила, что пары, которые работают из дома даже один-два дня в неделю, заводят больше детей, чем их коллеги, работающие в офисе. Об этом сообщают Newsweek и New York Post.

Ученые проанализировали данные из 38 стран за период с 2021 по 2025 годы. Результаты исследования показали, что количество детей у тех, кто работал удаленно хотя бы раз в неделю, в среднем было больше на 0,2. Также люди с удаленным графиком планировали завести больше детей, чем офисные работники.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика

Николас Блум, профессор экономики Стэнфордского университета и соавтор исследования, заявил, что работа на дому «стимулирует пары заводить детей» и может оказать влияние на отстающие показатели рождаемости. «Если разрешить примерно 50 процентам американцев, которые могут работать из дома, хотя бы один день в неделю делать это, можно будет увеличить рождаемость в США примерно на 100 тысяч детей в год», — считает ученый.

Исследователи отметили, что удаленный формат работы упрощает заботу о детях, поскольку у родителей освобождается по несколько часов в день на то, чтобы отвезти и забрать ребенка из школы, контролировать работу нянь и водить ребенка на занятия и встречи с друзьями. Блум добавил, что удаленщики в целом проводят больше времени с детьми, что улучшает качество воспитания.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал

В то же время, как пишет New York Post, многие американские компании напротив отказываются от удаленки и принуждают своих сотрудников выходить каждый день в офис. Скандинавские страны напротив, как утверждает Блум, добились успеха в стимулировании рождаемости с помощью государственной политики. Там родителей поддерживают в том числе с помощью больших отпусков по уходу за ребенком.

