СМИ: Кремль решил провести «психологическую мобилизацию» россиян

Российские власти придумали новый способ, с помощью которого в Кремле надеются перезапустить снижающуюся поддержку вторжения в Украину — «психологическую мобилизацию» с использованием недавних вторжений беспилотников и самолетов в воздушные пространства стран НАТО, пишет Politico.

«Где же победа? Ответ в том, что нам угрожают — Финляндия, Польша и кто угодно еще. Вот почему мы находимся в состоянии перманентной войны и поэтому нам нужно больше денег на оборону», — описал эту тактику аналитик Андрей Колесников.

Журналисты отмечают, что Кремль постепенно менял свою линию в общении с россиянами после проведения мобилизации в сентябре 2022 года, которая привела к рекордным показателям уровня социальной тревожности и оттоку молодых людей из страны. Третья годовщина с момента ее начала прошла практически незамеченной, однако поддержка войны продолжается снижаться.

Со ссылкой на данные опроса «Левады-центра» журналисты отмечают, что около 66% респондентов высказались в поддержку мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, это самый высокий показатель за все время войны.

Одновременно доля людей, желающих продолжения войны любой ценой, снизилась до рекордно низкого уровня, пишет Politico. Наблюдаются и трудности у властей — российский Минфин был вынужден объявить о планах по повышению налогов. Это заставляет Кремль аргументировать необходимость продолжения боевых действий новыми способами.

По мнению журналистов и опрошенных ими экспертов, Москва решила объяснить это населению через запугивание потенциальной войной со странами Европы и НАТО. Слова европейских политиков о готовности отвечать на провокации в виде проникновения беспилотников и самолетов России в свое воздушное пространство пропагандисты представляют как заявления о готовности к агрессии.

Этот же метод использовал и глава МИД России Сергей Лавров во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он обвинил НАТО в обсуждении вторжения в Россию, но не упомянул о том, что слова генерала НАТО об этом произносились при обсуждении возможного ответа на агрессию самой Москвы. По данным журналистов, такие заявления направлены на аудиторию внутри России, чтобы «переписать реальность» для общества, которое более не хочет продолжения войны.